У Луцьку затвердили графік відключень гарячої води
Сьогодні, 10:27
Повідомили, коли у лучан у 2018 році не буде гарячої води.
Про це йшлося 7 лютого під час засідання виконкому Луцької міської ради.
Відключатимуть подачу гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів «Луцьктепла» почергово. Це відбуватиметься у міжопалювальний сезон – з травня по серпень. Такі заходи необхідні для проведення профілактичного ремонту теплових мереж.
Одними з перших без гарячої води опиняться жителі вулиць Боженка, Грабовського, Банделіані, Станіславського, Гнідавської та бульвару Дружби Народів.
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Про це йшлося 7 лютого під час засідання виконкому Луцької міської ради.
Відключатимуть подачу гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів «Луцьктепла» почергово. Це відбуватиметься у міжопалювальний сезон – з травня по серпень. Такі заходи необхідні для проведення профілактичного ремонту теплових мереж.
Одними з перших без гарячої води опиняться жителі вулиць Боженка, Грабовського, Банделіані, Станіславського, Гнідавської та бульвару Дружби Народів.
Більше – у додатку.
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