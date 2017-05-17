У Луцьку затвердили графік відключень гарячої води

Повідомили, коли у лучан у 2018 році не буде гарячої води.Про це йшлося 7 лютого під час засідання виконкому Луцької міської ради.Відключатимуть подачу гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів «Луцьктепла» почергово. Це відбуватиметься у міжопалювальний сезон – з травня по серпень. Такі заходи необхідні для проведення профілактичного ремонту теплових мереж.Одними з перших без гарячої води опиняться жителі вулиць Боженка, Грабовського, Банделіані, Станіславського, Гнідавської та бульвару Дружби Народів.Більше – у додатку.