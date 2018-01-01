Біля Луцька вантажівка злетіла з дороги. ФОТО
Сьогодні, 08:30
Біля Луцька сталася ДТП, під час якої вантажівка злетіла з дороги.
Це трапилося зранку 8 лютого, - повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost читач.
ДТП сталася неподалік села Озерце на луцькій об'їзній дорозі.
З фото, які надіслав читач, можна зробити висновок, що вантажівку занесло на дорозі, розвернуло і знесло з траси.
Про постраждалих не повідомляли.
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Це трапилося зранку 8 лютого, - повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost читач.
ДТП сталася неподалік села Озерце на луцькій об'їзній дорозі.
З фото, які надіслав читач, можна зробити висновок, що вантажівку занесло на дорозі, розвернуло і знесло з траси.
Про постраждалих не повідомляли.
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