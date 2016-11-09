вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в квартирі знайшли муміфікований труп

У Луцьку в квартирі знайшли муміфікований труп
У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка, яке пролежало декілька років.

Це трапилося 8 лютого в одній з багатоповерхівок на вулиці Гулака-Артемовського.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції України, труп виявили в 13:40. За попередніми висновками, тіло лежало в квартирі декілька років, точний термін встановить експертиза.

Особу загиблого встановили. Це чоловік 1959 року народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: труп, Луцьк, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині двоє дітей-сиріт отримали будинок
Сьогодні, 10:16
П’яна аварія в Луцьку: постраждала жінка. ФОТО
Сьогодні, 10:14
У Луцьку в квартирі знайшли муміфікований труп
Сьогодні, 10:06
Куди піти у вихідні в Луцьку: 9-11 лютого
Сьогодні, 10:00
На яких шляхах обмежили рух транспорту. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 09:56
Схожі новини
У Луцьку люди знайшли мертвого чоловіка і привезли до лікарні У Луцьку люди знайшли мертвого чоловіка і привезли до лікарні
09 листопад, 2016, 21:30
У Луцьку знайшли труп жінки У Луцьку знайшли труп жінки
25 грудень, 2015, 14:04
Поліція встановлює особу загиблого від потяга в Луцьку Поліція встановлює особу загиблого від потяга в Луцьку
29 січень, 14:31
У Луцьку поїзд збив на смерть чоловіка У Луцьку поїзд збив на смерть чоловіка
29 січень, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ніколи не забуду, як пахне обгорілий бетон», - волинський «кіборг» Юрій Величко
08 лютий, 09:08
 2
Куди піти у вихідні в Луцьку: 9-11 лютого
Сьогодні, 10:00
 1
На трасі Луцьк-Ковель поліція зловила крадіїв труб. ФОТО
08 лютий, 17:44
 1
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
08 лютий, 14:17
 1
Де купити приміщення під бізнес у Луцьку? Обирай ЖК «Юпітер»*
08 лютий, 14:13
 1
Медіа
відео
1/8