У Луцьку в квартирі знайшли муміфікований труп





Це трапилося 8 лютого в одній з багатоповерхівок на вулиці Гулака-Артемовського.



Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції України, труп виявили в 13:40. За попередніми висновками, тіло лежало в квартирі декілька років, точний термін встановить експертиза.



Особу загиблого встановили. Це чоловік 1959 року народження.



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