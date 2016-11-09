У Луцьку в квартирі знайшли муміфікований труп
Сьогодні, 10:06
У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка, яке пролежало декілька років.
Це трапилося 8 лютого в одній з багатоповерхівок на вулиці Гулака-Артемовського.
Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції України, труп виявили в 13:40. За попередніми висновками, тіло лежало в квартирі декілька років, точний термін встановить експертиза.
Особу загиблого встановили. Це чоловік 1959 року народження.
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Це трапилося 8 лютого в одній з багатоповерхівок на вулиці Гулака-Артемовського.
Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції України, труп виявили в 13:40. За попередніми висновками, тіло лежало в квартирі декілька років, точний термін встановить експертиза.
Особу загиблого встановили. Це чоловік 1959 року народження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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