На хабарі у 3 тисячі доларів у Луцьку затримали працівника СБУ зі спільниками

Працівника військової контррозвідки СБУ в Луцьку затримали на хабарі обсягом 3 тисячі доларів.Про це у Facebook повідомив військовий прокурор Західного регіону«Буквально з місця події. Близько 3 годин тому, як на тисячному здирницві попася співробітник СБУ. Оперуповноважений 2 відділу 6 управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ, діючи за попередньою змовою у групі з трьома громадянами, вимагав і отримав 3000 американських доларів від представника одного із ТОВ. Натомість обіцяв не створювати штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності цього ж товариства. Грошові кошти виявлені та вилучені в повному обсязі під час проведення огляду місця події», - заявив Сенюк.Крім того, в цю мить проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи. За результатами буде наступне: вирішення питання про затримання правопорушників в порядку ст. 208 КПК України, повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.«Як завжди, оперативно і безкомпромісно спрацювали військові прокурори Луцького гарнізону спільно із слідчими Луцького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Волинській області за матеріалами та спільно з оперативниками ВБ СБУ», - додав прокурор.