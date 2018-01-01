На хабарі у 3 тисячі доларів у Луцьку затримали працівника СБУ зі спільниками
09 лютий, 21:38
Працівника військової контррозвідки СБУ в Луцьку затримали на хабарі обсягом 3 тисячі доларів.
Про це у Facebook повідомив військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк.
«Буквально з місця події. Близько 3 годин тому, як на тисячному здирницві попася співробітник СБУ. Оперуповноважений 2 відділу 6 управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ, діючи за попередньою змовою у групі з трьома громадянами, вимагав і отримав 3000 американських доларів від представника одного із ТОВ. Натомість обіцяв не створювати штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності цього ж товариства. Грошові кошти виявлені та вилучені в повному обсязі під час проведення огляду місця події», - заявив Сенюк.
Крім того, в цю мить проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи. За результатами буде наступне: вирішення питання про затримання правопорушників в порядку ст. 208 КПК України, повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
«Як завжди, оперативно і безкомпромісно спрацювали військові прокурори Луцького гарнізону спільно із слідчими Луцького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Волинській області за матеріалами та спільно з оперативниками ВБ СБУ», - додав прокурор.
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Про це у Facebook повідомив військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк.
«Буквально з місця події. Близько 3 годин тому, як на тисячному здирницві попася співробітник СБУ. Оперуповноважений 2 відділу 6 управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ, діючи за попередньою змовою у групі з трьома громадянами, вимагав і отримав 3000 американських доларів від представника одного із ТОВ. Натомість обіцяв не створювати штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності цього ж товариства. Грошові кошти виявлені та вилучені в повному обсязі під час проведення огляду місця події», - заявив Сенюк.
Крім того, в цю мить проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи. За результатами буде наступне: вирішення питання про затримання правопорушників в порядку ст. 208 КПК України, повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
«Як завжди, оперативно і безкомпромісно спрацювали військові прокурори Луцького гарнізону спільно із слідчими Луцького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Волинській області за матеріалами та спільно з оперативниками ВБ СБУ», - додав прокурор.
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Коментарі 8
Шооо сука наїлась!!;;
Козли.і то майже всі так деруть.чого на місці не стреляти щоб наука була іншим?
ВИ ТІЛЬКИ ВДУМАЙТЕСЯ -- ПРАЦІВНИКА ВІЙСЬКОВОІ КОНТРРОЗВІДКИ СБУ ? ОСЬ які "чесні " ловлять шпигунів і сєпарів у нас ! Такі маємо і результати ...( а хто давав йому характеристики і рекомендаціі ??? )
Яке відношення військова контрозвідка має до ТОВ, це що віськове формування? Шахрайство
Щось мало принесли-свої-своїх захавали
СБУ сепарыів не ловлять, а от кришуванням залюбки займаються.Непотрібна для України організація
То офіцер? Співробітник військової контрозвідки за 1000 км від АТО...займається...рекетом. А воювати має рядовий піхотинець...
ось як допомагають розвиватися українському підприємництву！
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