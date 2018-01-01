вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бо не отримали викуп: вбили викраденого 20-річного юнака

Бо не отримали викуп: вбили викраденого 20-річного юнака
У Кривому Розі поліція затримала трьох співучасників викрадення і вбивства 20-річного хлопця.

Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря, - пише gazeta.ua.

20-річний хлопець був викрадений у Кривому Розі місяць тому. Через три тижні викрадачі, не отримавши від рідних викуп у розмірі 100 тисяч гривень, його вбили.

"Складно повірити, що зараз життя людини може коштувати 100 тисяч гривень!? Стільки вони вимагали у зневіреної від горя матері. Для розкриття цього злочину ми опитали понад 100 осіб, провели понад 80 оперативно-слідчих дій", - написав Глуховеря.

За інформацією поліції, організував злочинну групу раніше судимий чоловік, який відбував термін за шахрайство.

"Подільниками вибрав собі двох приятелів, таких же відморозків. Заздалегідь влаштувався на роботу в службу маршрутного таксі. В момент викрадення навіть організував собі алібі", - зазначив начальник Нацполіції в Дніпропетровській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, Кривий Ріг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
До чого тут революція?! Ти путінський ватний бот слідкуй за тим, що з твоїми расєянямі роблять.
Відморозки і кримінал існує стільки, скільки існує світ.
Відповісти
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Сьогодні, 09:15
«Це моя і твоя війна»: лучан запрошують на презентацію книги
Сьогодні, 08:58
Бо не отримали викуп: вбили викраденого 20-річного юнака
Сьогодні, 08:13
У Луцьку пропонують створити карту підтоплень
Сьогодні, 07:01
Відбір на «Євробачення» від України: повідомили першу трійку фіналістів
Сьогодні, 06:07
Схожі новини
Убивство молодого лучанина: підозрюваний «відхрестився» від власного зізнання. ВІДЕО Убивство молодого лучанина: підозрюваний «відхрестився» від власного зізнання. ВІДЕО
09 лютий, 12:07
Подвійне вбивство на Волині: шукають винних Подвійне вбивство на Волині: шукають винних
08 лютий, 11:57
Мати народила дитину, вбила і викинула у бак для сміття Мати народила дитину, вбила і викинула у бак для сміття
08 лютий, 05:01
Волинянину за жорстоке вбивство дружини дали 9 років Волинянину за жорстоке вбивство дружини дали 9 років
06 лютий, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
Сьогодні, 01:54
 1
Мільйон гривень на закупи в ZARA. Як обманом розкручують луцький акаунт в Instagram
10 лютий, 09:14
 1
Повідомили стан чоловіка, якого поранив патрульний
Сьогодні, 11:50
 0
У Києві чоловік відкрив стрілянину по натовпу
Сьогодні, 10:41
 0
У місті на Волині горіла церква. ВІДЕО
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8