Бо не отримали викуп: вбили викраденого 20-річного юнака





Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря, - пише



20-річний хлопець був викрадений у Кривому Розі місяць тому. Через три тижні викрадачі, не отримавши від рідних викуп у розмірі 100 тисяч гривень, його вбили.



"Складно повірити, що зараз життя людини може коштувати 100 тисяч гривень!? Стільки вони вимагали у зневіреної від горя матері. Для розкриття цього злочину ми опитали понад 100 осіб, провели понад 80 оперативно-слідчих дій", - написав Глуховеря.



За інформацією поліції, організував злочинну групу раніше судимий чоловік, який відбував термін за шахрайство.



"Подільниками вибрав собі двох приятелів, таких же відморозків. Заздалегідь влаштувався на роботу в службу маршрутного таксі. В момент викрадення навіть організував собі алібі", - зазначив начальник Нацполіції в Дніпропетровській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі поліція затримала трьох співучасників викрадення і вбивства 20-річного хлопця.Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря, - пише gazeta.ua. 20-річний хлопець був викрадений у Кривому Розі місяць тому. Через три тижні викрадачі, не отримавши від рідних викуп у розмірі 100 тисяч гривень, його вбили."Складно повірити, що зараз життя людини може коштувати 100 тисяч гривень!? Стільки вони вимагали у зневіреної від горя матері. Для розкриття цього злочину ми опитали понад 100 осіб, провели понад 80 оперативно-слідчих дій", - написав Глуховеря.За інформацією поліції, організував злочинну групу раніше судимий чоловік, який відбував термін за шахрайство."Подільниками вибрав собі двох приятелів, таких же відморозків. Заздалегідь влаштувався на роботу в службу маршрутного таксі. В момент викрадення навіть організував собі алібі", - зазначив начальник Нацполіції в Дніпропетровській області.

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