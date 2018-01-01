Бо не отримали викуп: вбили викраденого 20-річного юнака
Сьогодні, 08:13
У Кривому Розі поліція затримала трьох співучасників викрадення і вбивства 20-річного хлопця.
Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря, - пише gazeta.ua.
20-річний хлопець був викрадений у Кривому Розі місяць тому. Через три тижні викрадачі, не отримавши від рідних викуп у розмірі 100 тисяч гривень, його вбили.
"Складно повірити, що зараз життя людини може коштувати 100 тисяч гривень!? Стільки вони вимагали у зневіреної від горя матері. Для розкриття цього злочину ми опитали понад 100 осіб, провели понад 80 оперативно-слідчих дій", - написав Глуховеря.
За інформацією поліції, організував злочинну групу раніше судимий чоловік, який відбував термін за шахрайство.
"Подільниками вибрав собі двох приятелів, таких же відморозків. Заздалегідь влаштувався на роботу в службу маршрутного таксі. В момент викрадення навіть організував собі алібі", - зазначив начальник Нацполіції в Дніпропетровській області.
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Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря, - пише gazeta.ua.
20-річний хлопець був викрадений у Кривому Розі місяць тому. Через три тижні викрадачі, не отримавши від рідних викуп у розмірі 100 тисяч гривень, його вбили.
"Складно повірити, що зараз життя людини може коштувати 100 тисяч гривень!? Стільки вони вимагали у зневіреної від горя матері. Для розкриття цього злочину ми опитали понад 100 осіб, провели понад 80 оперативно-слідчих дій", - написав Глуховеря.
За інформацією поліції, організував злочинну групу раніше судимий чоловік, який відбував термін за шахрайство.
"Подільниками вибрав собі двох приятелів, таких же відморозків. Заздалегідь влаштувався на роботу в службу маршрутного таксі. В момент викрадення навіть організував собі алібі", - зазначив начальник Нацполіції в Дніпропетровській області.
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