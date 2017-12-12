Дві моделі з Волині змагаються за право участі в шоу на «Новому каналі»

Інна Лисенко змагається за право стати учасницею шоу «ТОП-model по-українськи» на «Новому каналі».



На сайті проекту відбувається онлайн-кастинг, в якому вона й бере участь.



"Весела, харизматична дівчина, люблю танцювати, співати, малювати. Беру активну участь у шкільному житті" - каже про себе модель.



Зріст дівчини - 169 сантиметрів.



Також у кастингу бере участь дівчина з Луцька



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-річна лучанказмагається за право стати учасницею шоу «ТОП-model по-українськи» на «Новому каналі».На сайті проекту відбувається онлайн-кастинг, в якому вона й бере участь."Весела, харизматична дівчина, люблю танцювати, співати, малювати. Беру активну участь у шкільному житті" - каже про себе модель.Зріст дівчини - 169 сантиметрів.Також у кастингу бере участь дівчина з Луцька Олена Вдовенко Щоб проголосувати за волинянок, натисніть тут

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