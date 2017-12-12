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Дві моделі з Волині змагаються за право участі в шоу на «Новому каналі»

Дві моделі з Волині змагаються за право участі в шоу на «Новому каналі»
16-річна лучанка Інна Лисенко змагається за право стати учасницею шоу «ТОП-model по-українськи» на «Новому каналі».

На сайті проекту відбувається онлайн-кастинг, в якому вона й бере участь.

"Весела, харизматична дівчина, люблю танцювати, співати, малювати. Беру активну участь у шкільному житті" - каже про себе модель.

Зріст дівчини - 169 сантиметрів.

Також у кастингу бере участь дівчина з Луцька Олена Вдовенко.

Щоб проголосувати за волинянок, натисніть тут.

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Теги: модель, Інна Лисенко, Олена Вдовенко
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