Дві моделі з Волині змагаються за право участі в шоу на «Новому каналі»
Сьогодні, 00:18
16-річна лучанка Інна Лисенко змагається за право стати учасницею шоу «ТОП-model по-українськи» на «Новому каналі».
На сайті проекту відбувається онлайн-кастинг, в якому вона й бере участь.
"Весела, харизматична дівчина, люблю танцювати, співати, малювати. Беру активну участь у шкільному житті" - каже про себе модель.
Зріст дівчини - 169 сантиметрів.
Також у кастингу бере участь дівчина з Луцька Олена Вдовенко.
Щоб проголосувати за волинянок, натисніть тут.
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На сайті проекту відбувається онлайн-кастинг, в якому вона й бере участь.
"Весела, харизматична дівчина, люблю танцювати, співати, малювати. Беру активну участь у шкільному житті" - каже про себе модель.
Зріст дівчини - 169 сантиметрів.
Також у кастингу бере участь дівчина з Луцька Олена Вдовенко.
Щоб проголосувати за волинянок, натисніть тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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