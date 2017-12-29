НАБУ зобов’язали відкрити кримінальне провадження щодо Палиці

Ігорем Палицею та його заступниками.



Питання стосувалося можливого порушення закону, яке пов’язане з відсутністю Ігоря Палиці понад 200 днів в Україні і дистанційне управління областю, та невиконання ним прямих посадових обов’язків, - пише



До речі, інформацію про це публікували також волинські ЗМІ, вказуючи дати та країни, в яких перебував очільник облради.



Також відомо, що з приводу проведення перевірки інформації про можливе вчинення кримінальних злочинів Палицею і його заступниками на адресу правоохоронних та антикорупційних органів надсилалися звернення. Адже відповідно до п.1. ч.5 ст. 216 Кримінально процесуального кодексу України досудове розслідування злочину, учиненого посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад, здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України.



Нагадаємо, у вересні 2017 року стало відомо, що тільки у 2017 році він



11 січня 2018 року перший заступник голови ради Олександр Пирожик



У лютому журналісти спробували дізнатися про результати роботи комісії та власне розслідування, але ні в усній, ні в письмовій формі цієї інформації

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд ухвалив рішення зобов’язати НАБУ розпочати перевірку фактів щодо можливого вчинення кримінальних злочинів головою Волинської обласної ради, укропівцемта його заступниками.Питання стосувалося можливого порушення закону, яке пов’язане з відсутністю Ігоря Палиці понад 200 днів в Україні і дистанційне управління областю, та невиконання ним прямих посадових обов’язків, - пише ВАР До речі, інформацію про це публікували також волинські ЗМІ, вказуючи дати та країни, в яких перебував очільник облради.Також відомо, що з приводу проведення перевірки інформації про можливе вчинення кримінальних злочинів Палицею і його заступниками на адресу правоохоронних та антикорупційних органів надсилалися звернення. Адже відповідно до п.1. ч.5 ст. 216 Кримінально процесуального кодексу України досудове розслідування злочину, учиненого посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад, здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України.Нагадаємо, у вересні 2017 року стало відомо, що тільки у 2017 році він провів за кордоном 185 днів . Приїжджав в Україну Ігор Палиця тільки тоді, коли потрібно провести сесію Волинської обласної ради.11 січня 2018 року перший заступник голови ради підписав розпорядження , відповідно до якого створили комісію, яка перевірить невідповідності відомостей табелів робочого часу Ігоря Палиці.У лютому журналісти спробували дізнатися про результати роботи комісії та власне розслідування, але ні в усній, ні в письмовій формі цієї інформації не надали.

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