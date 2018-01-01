Син Пащенка заявив про створення нового таксі в Луцьку

Володимира Пащенка Віталій заявив, що з сином Степана Івахіва Антоном вирішили зайнятися власною справою та відкрити службу еко-таксі.



Про це він написав на сторінці в



Так, 5 лютого він повідомив, що бренд нового еко-таксі будуть створювати в місті Луцьк.



"Я спілкувався з моїм другом, Антоном Івахівим, з яким ми разом обговорили проект нового еко-таксі. Я був вражений його неймовірним ентузіазмом та креативним підходом до цієї ідеї і тому, ми вирішили об’єднати наші зусилля та стати партнерами у створенні нового стартапу", - додав Віталій Пащенко.



А 12 лютого з'явився допис про те, що Пащенко шукає допомоги у створенні бізнес-плану.



"Ми з Антоном Івахівим узгодили ключові аспекти майбутньої операційної діяльності нашого еко-таксі і тепер ми намагаємося розробити аргументовану та пропорційну фінансову стратегію. Я прошу у шановного товариства поради та допомоги у цій відповідальній справі, адже правильна стратегія та раціональний бізнес план є запорукою успіху для будь-якого стартапу", - написав юний ентузіаст.



Пізніше він повідомив, що бренд таксі матиме назву "Електро таксі".

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