Лісівники показали, як підкорюють волинські джунглі. ФОТО

Волинські лісівники показали, як долають найнепрохідніші ділянки лісу, щоб вивезти звідти деревину.Щоб лісовози не застрягли у заболочених ділянках, проїхали найгустіші хащі та території, де лежать дерева, повалені потужними буреломами, спеціально будують дороги.Як це відбувається, показали 16 лютого під час прес-туру у Ківерцівське лісогосподарство.Тут на території Муравищенського лісництва будують дорогу протяжністю понад п’ять кілометрів, яка закінчиться на межі із Цуманським лісгоспом.На першому етапі працює екскаватор, який формує основу із ґрунту із проїжджою частиною завширшки 4,5 метрів. Згодом її вимостять щебенем.Щоб подивитись на цей процес, треба «озброїтись» чоботами, адже місцевість глиниста, тож свіжоскопана земля впереміш із талим снігом перетворюються на місиво.Дістатись ближче до дорожно-будівельної техніки можна на автомобілях підвищеної прохідності. Поблизу повороту – лісосіка. Лісівники кажуть, що деревину звідси треба забрати якнайшвидше, доки вона не зіпсувалась.Якщо температура повітря буде плюсовою, снігові кучугури почнуть танути і ділянку затопить водою, а лісоматеріали стануть непридатними для використання.Новозбудована дорога дозволить протягом 10 років робити запаси деревини у недоступних місцях, а це близько 67 тисяч метрів кубічних. Крім того, завдяки їй вартість лісозаготівельних робіт знизиться на 22 %. До слова, будівництво дороги коштує 734 тисячі гривень.«Лісогосподарські підприємства державних лісгоспів використовують для вивезення деревини 310 одиниць транспорту. З них 15 – хлистовозів, 110 – сортиментовозів, які обладнані спеціальними навантажувачами, 44 трактори із візками, обладнаними для роботи у важкодоступних місцях. Але ми добре знаємо, що ліс возять не машини, не трактори, ліс возять дороги», - розповів заступник начальника Волинського ОУЛМГ. Він додав, що за останні роки лісівники збудували понад 500 кілометрів доріг, 70 % яких мають тверде покриття.Користь від них подвійна: для лісівників вони дають доступ до деревини, а для жителів найближчих сіл – сполучення із іншими населеними пунктами. Так, багатьма лісовими шляхами курсують маршрутки.Директор Ківерцівського лісогосподарстваповідомив, що на території лісгоспу лісові шляхи вже збудували у селах Воротнів, Звірів, Муравище, Бодячів, Сокиричі тощо.До слова, на Волині навіть створили інтерактивну карту лісових доріг.