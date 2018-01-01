Знайшли фотографію втраченого волинського храму

Інформаційне агентство ВолиньPost познайомило читачів з



Разом із світлинами Колок в Австрійському державному архіві вдалось розшукати фото сусіднього села Старосілля, що знаходиться в Маневицькому районі.



Чим цікава ця знахідка для дослідників історії Волині та краєзнавців?



Напевно, перш за все, зображенням втраченого для сучасників храму – Свято-Климентівської дерев'яної православної церкви. Відомо, що святиня в Старосіллі була зведена в 1885 році руками самих же прихожан. Поряд із церквою була деревяна дзвіниця, яка теж добре проглядається на одному із представлених фото (можливо це єдине зображення храму).



В кінці ХІХ століття до Свято-Климентівської православної церкви приходило 1378 прихожан, з них 680 були чоловіки, інші 698 – жінки.



Відомий дослідник Волині, Олександр Цинкаловським повідомляє в своїй праці, про те, що в Старосіллі існувала церковнопарафіяльна школа, а в 1887 році відкрито однокласне народне училище.



На жаль, в 1929 році Свято-Климентівська дерев'яна церква згоріла від блискавки. І більше не була відновлена. Проте руками парафіян в 1930 році було розпочато будівництво вже кам'яної святині – Свято-Успенської церкви. Храм був зведений в 1933 році.



Усі представлені фото датується 1914-1918 роками, зроблені були військовим австрійським фотографом.



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Фото - Österreichisches Staatsarchiv

Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ранішепознайомило читачів з світлинами Колок Маневицького району часів Першої світової війни.Разом із світлинами Колок в Австрійському державному архіві вдалось розшукати фото сусіднього села Старосілля, що знаходиться в Маневицькому районі.Чим цікава ця знахідка для дослідників історії Волині та краєзнавців?Напевно, перш за все, зображенням втраченого для сучасників храму – Свято-Климентівської дерев'яної православної церкви. Відомо, що святиня в Старосіллі була зведена в 1885 році руками самих же прихожан. Поряд із церквою була деревяна дзвіниця, яка теж добре проглядається на одному із представлених фото (можливо це єдине зображення храму).В кінці ХІХ століття до Свято-Климентівської православної церкви приходило 1378 прихожан, з них 680 були чоловіки, інші 698 – жінки.Відомий дослідник Волині, Олександр Цинкаловським повідомляє в своїй праці, про те, що в Старосіллі існувала церковнопарафіяльна школа, а в 1887 році відкрито однокласне народне училище.На жаль, в 1929 році Свято-Климентівська дерев'яна церква згоріла від блискавки. І більше не була відновлена. Проте руками парафіян в 1930 році було розпочато будівництво вже кам'яної святині – Свято-Успенської церкви. Храм був зведений в 1933 році.Усі представлені фото датується 1914-1918 роками, зроблені були військовим австрійським фотографом.Фото - Österreichisches StaatsarchivТекст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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