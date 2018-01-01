Знайшли фотографію втраченого волинського храму
Сьогодні, 08:29
Раніше Інформаційне агентство ВолиньPost познайомило читачів з світлинами Колок Маневицького району часів Першої світової війни.
Разом із світлинами Колок в Австрійському державному архіві вдалось розшукати фото сусіднього села Старосілля, що знаходиться в Маневицькому районі.
Чим цікава ця знахідка для дослідників історії Волині та краєзнавців?
Напевно, перш за все, зображенням втраченого для сучасників храму – Свято-Климентівської дерев'яної православної церкви. Відомо, що святиня в Старосіллі була зведена в 1885 році руками самих же прихожан. Поряд із церквою була деревяна дзвіниця, яка теж добре проглядається на одному із представлених фото (можливо це єдине зображення храму).
В кінці ХІХ століття до Свято-Климентівської православної церкви приходило 1378 прихожан, з них 680 були чоловіки, інші 698 – жінки.
Відомий дослідник Волині, Олександр Цинкаловським повідомляє в своїй праці, про те, що в Старосіллі існувала церковнопарафіяльна школа, а в 1887 році відкрито однокласне народне училище.
На жаль, в 1929 році Свято-Климентівська дерев'яна церква згоріла від блискавки. І більше не була відновлена. Проте руками парафіян в 1930 році було розпочато будівництво вже кам'яної святині – Свято-Успенської церкви. Храм був зведений в 1933 році.
Усі представлені фото датується 1914-1918 роками, зроблені були військовим австрійським фотографом.
Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
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Разом із світлинами Колок в Австрійському державному архіві вдалось розшукати фото сусіднього села Старосілля, що знаходиться в Маневицькому районі.
Чим цікава ця знахідка для дослідників історії Волині та краєзнавців?
Напевно, перш за все, зображенням втраченого для сучасників храму – Свято-Климентівської дерев'яної православної церкви. Відомо, що святиня в Старосіллі була зведена в 1885 році руками самих же прихожан. Поряд із церквою була деревяна дзвіниця, яка теж добре проглядається на одному із представлених фото (можливо це єдине зображення храму).
В кінці ХІХ століття до Свято-Климентівської православної церкви приходило 1378 прихожан, з них 680 були чоловіки, інші 698 – жінки.
Відомий дослідник Волині, Олександр Цинкаловським повідомляє в своїй праці, про те, що в Старосіллі існувала церковнопарафіяльна школа, а в 1887 році відкрито однокласне народне училище.
На жаль, в 1929 році Свято-Климентівська дерев'яна церква згоріла від блискавки. І більше не була відновлена. Проте руками парафіян в 1930 році було розпочато будівництво вже кам'яної святині – Свято-Успенської церкви. Храм був зведений в 1933 році.
Усі представлені фото датується 1914-1918 роками, зроблені були військовим австрійським фотографом.
Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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