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Знайшли фотографію втраченого волинського храму

Знайшли фотографію втраченого волинського храму
Раніше Інформаційне агентство ВолиньPost познайомило читачів з світлинами Колок Маневицького району часів Першої світової війни.

Разом із світлинами Колок в Австрійському державному архіві вдалось розшукати фото сусіднього села Старосілля, що знаходиться в Маневицькому районі.

Чим цікава ця знахідка для дослідників історії Волині та краєзнавців?

Напевно, перш за все, зображенням втраченого для сучасників храму – Свято-Климентівської дерев'яної православної церкви. Відомо, що святиня в Старосіллі була зведена в 1885 році руками самих же прихожан. Поряд із церквою була деревяна дзвіниця, яка теж добре проглядається на одному із представлених фото (можливо це єдине зображення храму).

В кінці ХІХ століття до Свято-Климентівської православної церкви приходило 1378 прихожан, з них 680 були чоловіки, інші 698 – жінки.

Відомий дослідник Волині, Олександр Цинкаловським повідомляє в своїй праці, про те, що в Старосіллі існувала церковнопарафіяльна школа, а в 1887 році відкрито однокласне народне училище.

На жаль, в 1929 році Свято-Климентівська дерев'яна церква згоріла від блискавки. І більше не була відновлена. Проте руками парафіян в 1930 році було розпочато будівництво вже кам'яної святині – Свято-Успенської церкви. Храм був зведений в 1933 році.

Усі представлені фото датується 1914-1918 роками, зроблені були військовим австрійським фотографом.

Пожежа в Старосіллі
Пожежа в Старосіллі
Військовий госпіталь в Старосіллі
Військовий госпіталь в Старосіллі
Будівництво мосту в Старосіллі
Будівництво мосту в Старосіллі
Свято-Климентівська дерев'яна церква
Свято-Климентівська дерев'яна церква
Приміщення кухні для військових австро-угорської армії
Приміщення кухні для військових австро-угорської армії



Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: історія, Старосілля
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