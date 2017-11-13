Із проблемою ковельського «Укрветсанзаводу» розібрались на 99%, - Гунчик
Сьогодні, 15:01
Нині завершено 99% від усіх запланованих робіт щодо ліквідації наслідків діяльності Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод».
Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик під час оперативної наради, що відбулась у понеділок, 19 лютого.
«Слід зазначити, що на ліквідацію наслідків діяльності Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод» розпорядженням Кабміну із Державного бюджету виділили 17 млн грн, ще 1,3 млн грн направили із обласного резервного фонду, а також 1,7 млн грн – Ковельська міська рада.
Нині завершено 99% від усіх запланованих робіт: у залізобетонні ємкості переміщені не перероблені рештки тваринного походження, встановили огороджувальну конструкцію, завершили ремонт під’їздної дороги. А вже у 2018 році планують закінчити комплекс робіт із водопостачання у кілометровій зоні навколо Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод», - зазначив Володимир Гунчик.
«Однак, Держспоживслужба досі не прийняли на баланс ємкості з непереробленими тваринними рештками. Саме тому керівник найвищої виконавчої гілки влади в області вкотре звернув увагу на відповідну проблему та доручив управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації тримати питання на контролі, адже коштів на обслуговування та утримання відповідних споруд у місцевому та обласному бюджетах не передбачені», - додав він.
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Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик під час оперативної наради, що відбулась у понеділок, 19 лютого.
«Слід зазначити, що на ліквідацію наслідків діяльності Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод» розпорядженням Кабміну із Державного бюджету виділили 17 млн грн, ще 1,3 млн грн направили із обласного резервного фонду, а також 1,7 млн грн – Ковельська міська рада.
Нині завершено 99% від усіх запланованих робіт: у залізобетонні ємкості переміщені не перероблені рештки тваринного походження, встановили огороджувальну конструкцію, завершили ремонт під’їздної дороги. А вже у 2018 році планують закінчити комплекс робіт із водопостачання у кілометровій зоні навколо Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод», - зазначив Володимир Гунчик.
«Однак, Держспоживслужба досі не прийняли на баланс ємкості з непереробленими тваринними рештками. Саме тому керівник найвищої виконавчої гілки влади в області вкотре звернув увагу на відповідну проблему та доручив управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації тримати питання на контролі, адже коштів на обслуговування та утримання відповідних споруд у місцевому та обласному бюджетах не передбачені», - додав він.
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