«Бути у неволі не характерно для українців». У Луцьку вшанували Героїв Майдану. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Як відомо, на Майдані загинули семеро волинян:таУ вівторок, 20 лютого, на меморіальному комплексі "Вічна Слава" зібралися учасники революційний подій, духовенство, чиновники та посадовці.Священнослужителі Волинської єпархії УПЦ КП відслужили панахиду за загиблими.Митрополитсказав: «Не кожен народ бажає воістину свободи. Багато хто погоджувався з обставинами життя по неволі та сиділи у пітьмі. Але це не характерно для нас – українців».«Вони були перші. Це ті хто без зброї вийшли на майдан і сказали: ні неправді, ні насиллю, ні беззаконню. І не налякані, а сповнені великих слів, які закарбовані в серцях «Душу і тіло я покладу за свободу». І з цим гаслом йшли вперед захищаючи правду, своє життя та рідних, свою Батьківщину», - зауважив він.«Ми згадуємо 2014 рік, похмурий, дощовий день. Здається, що природа і сама була здивована від подій, які відбувалися на Майдані. Але пройшов час і тепер природа говорить - світла пам'ять», - додав митрополит.Після вшанування Героїв хвилиною мовчання відбулося покладання квітів до пам’ятника «Волинські герої Небесної Сотні» та хода на Театральний майдан до Стенду Героїв, на якому розміщені фото загиблих на Майдані та під час війни з Росією.