«Бути у неволі не характерно для українців». У Луцьку вшанували Героїв Майдану. ФОТО
Сьогодні, 16:05
У Луцьку вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Як відомо, на Майдані загинули семеро волинян: Василь Мойсей, Олександр Бадера, Сергій Байдовський, Едуард Гриневич, Юрій Сидорчук, Іван Тарасюк та Віктор Хом’як.
У вівторок, 20 лютого, на меморіальному комплексі "Вічна Слава" зібралися учасники революційний подій, духовенство, чиновники та посадовці.
Священнослужителі Волинської єпархії УПЦ КП відслужили панахиду за загиблими.
Митрополит Михаїл сказав: «Не кожен народ бажає воістину свободи. Багато хто погоджувався з обставинами життя по неволі та сиділи у пітьмі. Але це не характерно для нас – українців».
«Вони були перші. Це ті хто без зброї вийшли на майдан і сказали: ні неправді, ні насиллю, ні беззаконню. І не налякані, а сповнені великих слів, які закарбовані в серцях «Душу і тіло я покладу за свободу». І з цим гаслом йшли вперед захищаючи правду, своє життя та рідних, свою Батьківщину», - зауважив він.
«Ми згадуємо 2014 рік, похмурий, дощовий день. Здається, що природа і сама була здивована від подій, які відбувалися на Майдані. Але пройшов час і тепер природа говорить - світла пам'ять», - додав митрополит.
Після вшанування Героїв хвилиною мовчання відбулося покладання квітів до пам’ятника «Волинські герої Небесної Сотні» та хода на Театральний майдан до Стенду Героїв, на якому розміщені фото загиблих на Майдані та під час війни з Росією.
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У вівторок, 20 лютого, на меморіальному комплексі "Вічна Слава" зібралися учасники революційний подій, духовенство, чиновники та посадовці.
Священнослужителі Волинської єпархії УПЦ КП відслужили панахиду за загиблими.
Митрополит Михаїл сказав: «Не кожен народ бажає воістину свободи. Багато хто погоджувався з обставинами життя по неволі та сиділи у пітьмі. Але це не характерно для нас – українців».
«Вони були перші. Це ті хто без зброї вийшли на майдан і сказали: ні неправді, ні насиллю, ні беззаконню. І не налякані, а сповнені великих слів, які закарбовані в серцях «Душу і тіло я покладу за свободу». І з цим гаслом йшли вперед захищаючи правду, своє життя та рідних, свою Батьківщину», - зауважив він.
«Ми згадуємо 2014 рік, похмурий, дощовий день. Здається, що природа і сама була здивована від подій, які відбувалися на Майдані. Але пройшов час і тепер природа говорить - світла пам'ять», - додав митрополит.
Після вшанування Героїв хвилиною мовчання відбулося покладання квітів до пам’ятника «Волинські герої Небесної Сотні» та хода на Театральний майдан до Стенду Героїв, на якому розміщені фото загиблих на Майдані та під час війни з Росією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Типовий совковий захід. Нагнали ліцеїстів, студентів, чиновників, бюджетників, долучилися пару виживших з розуму бабусь, яким немає чим зайнятися, ну і, звичайно, пара-трійка "патрійотів-ідіотів" по типу Пирожика, які дуже пишаються тим, що прийняли участь у бандитській розборці між двома бандитськими кланами. І ощасливили Україну таким "скарбом" як Порошенко, Яценюк, Турчинов, Парубій і решта нечісті, які тепер при владі і грабують Україну так, як Янеку і не снилося, але при цьому ще і організували криваву бійню в Україні під назвою АТО. Будьте ви прокляті!
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