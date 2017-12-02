Волинські медики отримали нагороди за участь в АТО

Медики із Луцького військового госпіталю отримали відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній операції».Про це у коментаріповідомив начальник госпіталюНагородження медиків, які брали участь в АТО, відбулося у стінах госпіталю 21 лютого.«Ми вручили 10 нагород «За участь в антитерористичній операції». Їх отримали і офіцери, і наші дівчат операційні сестри, які мають буквально по 20 років», - розповів Криворучко.Відзнаки від Президента отримали терапевтначальник травматологічного відділення, водії, старша операційна сестра, операційні сестри, медсестра-анестезист, медична сестра, начальник відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапіїОкрім того, Криворучко розповів, що вручив ювілейну медаль Міністерства оборони волонетра«Люди молодці, вони і відпрацювали, і відвоювали», - додав очільник госпіталю. За його словами, серед нагороджених частина бувала у зоні АТО по декілька разів, дехто – по разу, але на тривалій ротації. Так, наприклад, майор Кобзіна фактично рік провела в АТО та має понад 40 вильотів на гелікоптері.