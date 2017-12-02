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Волинські медики отримали нагороди за участь в АТО

Волинські медики отримали нагороди за участь в АТО
Медики із Луцького військового госпіталю отримали відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив начальник госпіталю Василь Криворучко.

Нагородження медиків, які брали участь в АТО, відбулося у стінах госпіталю 21 лютого.

«Ми вручили 10 нагород «За участь в антитерористичній операції». Їх отримали і офіцери, і наші дівчат операційні сестри, які мають буквально по 20 років», - розповів Криворучко.

Відзнаки від Президента отримали терапевт Вадим Сас, начальник травматологічного відділення Микола Волошин, водії Юрій Прокопчук, старша операційна сестра Тетяна Боженко, операційні сестри Олександра Лісінчук, Юлія Збирун, Наталія Галапац, медсестра-анестезист Оксана Засядько, медична сестра Анастасія Рандюк, начальник відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Людмила Кобзіна.

Окрім того, Криворучко розповів, що вручив ювілейну медаль Міністерства оборони волонетра Наталію Ариванюк.

«Люди молодці, вони і відпрацювали, і відвоювали», - додав очільник госпіталю. За його словами, серед нагороджених частина бувала у зоні АТО по декілька разів, дехто – по разу, але на тривалій ротації. Так, наприклад, майор Кобзіна фактично рік провела в АТО та має понад 40 вильотів на гелікоптері.

Волинські медики отримали нагороди за участь в АТО
Волинські медики отримали нагороди за участь в АТО

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Теги: За участь в Антитерористичній операції, медаль, нагорода, Луцький військовий госпіталь
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