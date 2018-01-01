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Марина Порошенко назвала Волинь «Волиньщиною»

Марина Порошенко назвала Волинь «Волиньщиною»
Дружина президента Марина Порошенко оконфузилася в Луцьку, назвавши Волинську область «Волиньщиною».

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Перша леді з головою ОДА підписали меморандум про долучення до національного проекту розвитку інклюзивної освіти.

«Я відчуваю, що ці зміни – незворотні. Вони вже дійсно розпочались не сьогодні. І вони крокують всіма регіонами України. І на Волиньщині ми також сьогодні це побачили», - сказала Марина Порошенко.



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Теги: курйоз
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Коментарі 3
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Нічого дивного що їй до нас в них інше житя та інші цінності. Та не страшно перед виборами обєднаємось в одну сімю........
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А ще критикували колись жінку Яника)) Та хоч мало "висовувалася")А ця взагалі не знає географію й топоніміку України))
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Нічого дивного, спілкувалася з людиною з вищою освітою з Кривого Рога, вона ніколи не чула такого міста, як Луцьк , дуже здивувалася, що це обласний центр, була впевнена, що і місто Волинь зветься. Елементарна географія.
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