Марина Порошенко назвала Волинь «Волиньщиною»





Про це йдеться в



Перша леді з головою ОДА підписали меморандум про долучення до національного проекту розвитку інклюзивної освіти.



«Я відчуваю, що ці зміни – незворотні. Вони вже дійсно розпочались не сьогодні. І вони крокують всіма регіонами України. І на Волиньщині ми також сьогодні це побачили», - сказала Марина Порошенко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дружина президента Марина Порошенко оконфузилася в Луцьку, назвавши Волинську область «Волиньщиною».Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.Перша леді з головою ОДА підписали меморандум про долучення до національного проекту розвитку інклюзивної освіти.«Я відчуваю, що ці зміни – незворотні. Вони вже дійсно розпочались не сьогодні. І вони крокують всіма регіонами України. І на Волиньщині ми також сьогодні це побачили», - сказала Марина Порошенко.

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