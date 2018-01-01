У Луцьку відкрився кавовий центр «CARRARO». ФОТО
Сьогодні, 16:05
У Луцьку з’явився кавовий центр «Caffe Carraro», який представляє в Україні однойменну
італійську торгову марку кави.
Заклад працює вже понад місяць, а урочисте відкриття відбулося вчора, 21 лютого.
На цю подію завітав італійський бариста Роберто Вескові, який навчав охочих готувати каву. Він показував весь процес приготування, особливу увагу звертаючи на візерунки.
Співвласник закладу Юрій Тимченко поділився концепцією кавового центру:
«Хочу, щоб це був не просто магазин-продаж, а щоб тут можна було спробувати навчитись робити будь-яку каву і будь-який чай, і скуштувати це все. Це буде такий собі центр для барменів і не тільки. Не важливо, чи працюватимуть вони з нашою кавою, чи зі своєю. Барна стійка у нас відкрита. Ми спеціально так зробили, щоб всі люди могли прийти і подивитись, як це робиться», - розповів Тимченко.
«Ми офіційні представники італійського бренду «Carraro» в Україні. Наші дистрибютери в регіоні продають цю каву по барах, кафе, ресторанах. Працюємо по системі «HoReCa», продаємо все, що зв’язано з кафе-баром-рестораном – каву, капсульну каву, каву в зернах, обладнання тощо», - додав співвласник Василь Лівак.
У кавовому центрі є 9 видів кави від «Carraro». Це бренд, який входить у топ-10 виробників кави в Італії з-поміж 700 торгових марок.
Під час відкриття лучанці Тетяні Билиці вручили кавовий апарат «DOLCE GUSTO», який жінка виграла у розіграші від Інформаційного агентства ВолиньPost та «Caffe Carraro».
Переможниця розповіла, що каву дуже любить, але раніше готувала її тільки в турці. Тому охоче долучилася до майстер-класу Роберто Вескові.
«Дуже класно пояснює, цікаво, не важко зрозуміти. І кава смачна, - розповіла одна з учасників майстер-класу Карина Обрусник. - Я не барист, малювати в мене каву не виходило, я ніколи не пробувала. Але не бійтесь пробувати».
Зацікавив майстер-клас і фотографа Тетяну Плиту.
«Фотограф – моя основна робота. А у роботі фотографа є сезони: один сезон – Новий рік, а далі весна-літо, коли весілля. В міжсезонний період я можу чимось іншим занятись. Чомусь подобається «кавова» сфера, хочу себе в цьому спробувати і, можливо, поєднувати два заняття. Фотограф, який робить каву, - це дуже цікаво», - розповіла дівчина.
До слова, завітавши у «Caffe Carraro», що на вулиці Івана Франка, 44 протягом 22 та 23 лютого, лучани мають можливість власноруч приготувати каву разом з Роберто Вескові та насолодитись справжнім італійським смаком.
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італійську торгову марку кави.
Заклад працює вже понад місяць, а урочисте відкриття відбулося вчора, 21 лютого.
На цю подію завітав італійський бариста Роберто Вескові, який навчав охочих готувати каву. Він показував весь процес приготування, особливу увагу звертаючи на візерунки.
Співвласник закладу Юрій Тимченко поділився концепцією кавового центру:
«Хочу, щоб це був не просто магазин-продаж, а щоб тут можна було спробувати навчитись робити будь-яку каву і будь-який чай, і скуштувати це все. Це буде такий собі центр для барменів і не тільки. Не важливо, чи працюватимуть вони з нашою кавою, чи зі своєю. Барна стійка у нас відкрита. Ми спеціально так зробили, щоб всі люди могли прийти і подивитись, як це робиться», - розповів Тимченко.
«Ми офіційні представники італійського бренду «Carraro» в Україні. Наші дистрибютери в регіоні продають цю каву по барах, кафе, ресторанах. Працюємо по системі «HoReCa», продаємо все, що зв’язано з кафе-баром-рестораном – каву, капсульну каву, каву в зернах, обладнання тощо», - додав співвласник Василь Лівак.
У кавовому центрі є 9 видів кави від «Carraro». Це бренд, який входить у топ-10 виробників кави в Італії з-поміж 700 торгових марок.
Під час відкриття лучанці Тетяні Билиці вручили кавовий апарат «DOLCE GUSTO», який жінка виграла у розіграші від Інформаційного агентства ВолиньPost та «Caffe Carraro».
Переможниця розповіла, що каву дуже любить, але раніше готувала її тільки в турці. Тому охоче долучилася до майстер-класу Роберто Вескові.
«Дуже класно пояснює, цікаво, не важко зрозуміти. І кава смачна, - розповіла одна з учасників майстер-класу Карина Обрусник. - Я не барист, малювати в мене каву не виходило, я ніколи не пробувала. Але не бійтесь пробувати».
Зацікавив майстер-клас і фотографа Тетяну Плиту.
«Фотограф – моя основна робота. А у роботі фотографа є сезони: один сезон – Новий рік, а далі весна-літо, коли весілля. В міжсезонний період я можу чимось іншим занятись. Чомусь подобається «кавова» сфера, хочу себе в цьому спробувати і, можливо, поєднувати два заняття. Фотограф, який робить каву, - це дуже цікаво», - розповіла дівчина.
До слова, завітавши у «Caffe Carraro», що на вулиці Івана Франка, 44 протягом 22 та 23 лютого, лучани мають можливість власноруч приготувати каву разом з Роберто Вескові та насолодитись справжнім італійським смаком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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