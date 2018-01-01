У Луцьку відкрився кавовий центр «CARRARO». ФОТО

Зліва направо: Василь Лівак, Тетяна Билица, Юрій Тимченко. Крайній справа - Роберто Вескові

У Луцьку з’явився кавовий центр «Caffe Carraro», який представляє в Україні однойменнуіталійську торгову марку кави.Заклад працює вже понад місяць, а урочисте відкриття відбулося вчора, 21 лютого.На цю подію завітав італійський бариста, який навчав охочих готувати каву. Він показував весь процес приготування, особливу увагу звертаючи на візерунки.Співвласник закладуподілився концепцією кавового центру:«Хочу, щоб це був не просто магазин-продаж, а щоб тут можна було спробувати навчитись робити будь-яку каву і будь-який чай, і скуштувати це все. Це буде такий собі центр для барменів і не тільки. Не важливо, чи працюватимуть вони з нашою кавою, чи зі своєю. Барна стійка у нас відкрита. Ми спеціально так зробили, щоб всі люди могли прийти і подивитись, як це робиться», - розповів Тимченко.«Ми офіційні представники італійського бренду «Carraro» в Україні. Наші дистрибютери в регіоні продають цю каву по барах, кафе, ресторанах. Працюємо по системі «HoReCa», продаємо все, що зв’язано з кафе-баром-рестораном – каву, капсульну каву, каву в зернах, обладнання тощо», - додав співвласникУ кавовому центрі є 9 видів кави від «Carraro». Це бренд, який входить у топ-10 виробників кави в Італії з-поміж 700 торгових марок.Під час відкриття лучанцівручили кавовий апарат «DOLCE GUSTO», який жінка виграла у розіграші від Інформаційного агентства ВолиньPost та «Caffe Carraro».Переможниця розповіла, що каву дуже любить, але раніше готувала її тільки в турці. Тому охоче долучилася до майстер-класу Роберто Вескові.«Дуже класно пояснює, цікаво, не важко зрозуміти. І кава смачна, - розповіла одна з учасників майстер-класу. - Я не барист, малювати в мене каву не виходило, я ніколи не пробувала. Але не бійтесь пробувати».Зацікавив майстер-клас і фотографа«Фотограф – моя основна робота. А у роботі фотографа є сезони: один сезон – Новий рік, а далі весна-літо, коли весілля. В міжсезонний період я можу чимось іншим занятись. Чомусь подобається «кавова» сфера, хочу себе в цьому спробувати і, можливо, поєднувати два заняття. Фотограф, який робить каву, - це дуже цікаво», - розповіла дівчина.