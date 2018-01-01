«Шокова терапія», - член виконкому Луцькради про нові ціни на рекламу

Михайло Щур пояснив, чому не голосував за



Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Щур зауважив, що не голосував не лише за підняття ціни, а й навіть за включення «термінового» питання в порядок денний. Адже є питання регламенту, а проект рішення надійшов йому на пошту лише о 16:46 у день перед голосуванням.



«Цей проект рішення надійшов членам виконавчого комітету ввечері 20-го числа, а вже 21-го вранці розглядалося… Я можу зрозуміти невідкладність питань, пов’язаних із долями дітей чи деяких інших питань. Я не бачу підстав невідкладності по цьому питанні», - сказав Щур. Його не влаштовує практика «з учора-на сьогодні», адже аби грунтовно ознайомитися із проектом і питанням, треба принаймні декілька днів.



Окрім того, посадовець звертає увагу на економічний бік зростання ціни. Адже у 2017 році на розміщення реклами діяла знижка – суб’єкти сплачували лише 65% від базового тарифу, тому з 1 березня платити будуть вдвічі більше порівняно із попереднім роком.



«Зрозуміло, що для бізнесу, який здійснює свої послуги на ринку як оператор рекламних послуг, це є шокова терапія. Чи навіть терапією його можна буде назвати – важко сказати, але я боюся, що для представників цього бізнесу таке рішення матиме дуже негативний вплив – окремі оператори будуть змушені окинути цей ринок, окремі будуть мати тривалі неплатежі», - вважає Щур. Адже для великих операторів, які мають площини і у інших містах, це стане не таким великим ударом, бо вони зможуть компенсувати втрати.



«Коли говоримо про дрібних операторів чи суб’єктів господарювання, де рекламні послуги не є основним видом діяльності, в них виникнуть проблеми», - вважає член виконкому. Якщо йдеться, наприклад, про підприємства, які виробляють чи реалізовують продукцію у межах Луцька, у них фактично не лишається вибору. Таким чином, удару зазнають саме місцеві суб’єкти господарювання, які платять податки до місцевого бюджету.



Окрім того, у 1 пункті рішення йдеться про період його дії з 1 березня 2018 до 31 грудня цього ж року.



«Закінчується 2018 рік і підняття на 49% само собою відходить в небуття – повертається до сьогоднішнього базового тарифу… Це що, для когось зачищаємо територію на ринку?» - зауважує Щур. Водночас, він не виключає можливості, що великі оператори навіть будуть оскаржувати рішення в суді. Зрештою, місто і міські підприємства на цьому не виграють.



Окрім того Щур передбачає проблеми у власне міського комунального підприємства «Луцькреклама». Адже під час засідання виконкому він так і не почув, який розмір дебіторської заборгованості підприємства за 2 місяці 2018 року. Мовляв, із неофіційних джерел відомо, що її обсяг коливається від 550 до 900 тис грн.



Розрахування ж можливих 10 мільйонів гривень надходжень проводили на основі існуючих нині площ.





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«Коли нам у пояснюючій записці пишуть, зверніть увагу - дуже гарно сформульовано – «при наявності рекламних конструкцій» – це якщо оператори не підуть з ринку. Друге припущення «при оплаті 100% за їх розміщення з врахуванням інфляції планується надходження 10 млн за рік». У нас немає 100» оплати по одній простій причині – ми даємо соціальну рекламу, ми даємо інформацію органів влади», - каже член виконкому. Щур пояснив, що операторам вигідно розміщувати соціальну рекламу чи органів влади, бо тоді його звільняють від сплати за розміщення реклами, а це 1000-1200 грн за 1 білборд на місяць.



«Якщо розмістити соціальну рекламу – то не понесеш збитків на 1000-1200 грн. От і думайте, кому вигідно підняти ціну, аби підприємці чи суб’єкти господарювання, які є власниками рекламоносіїв, дуже хотіли б розміщувати інформацію органів влади і соцрекламу…. Комусь даємо замовлення на соціальну рекламу і звільняємо від оплати, комусь не даємо», - зауважив член виконкому.



Зрештою, він додав, що не чекав, що це рішення «пройде», тож, можливо, у його прийнятті є якась «прихована доцільність».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Член виконкому Луцької міської радипояснив, чому не голосував за збільшення на половину цін за розміщення зовнішньої реклами у Луцьку. Свободівець каже, що подібне рішення негативно вплине на операторів рекламного ринку - деякі будуть змушені окинути цей ринок, окремі будуть мати тривалі неплатежі.Про це він розповів у коментаріЩур зауважив, що не голосував не лише за підняття ціни, а й навіть за включення «термінового» питання в порядок денний. Адже є питання регламенту, а проект рішення надійшов йому на пошту лише о 16:46 у день перед голосуванням.«Цей проект рішення надійшов членам виконавчого комітету ввечері 20-го числа, а вже 21-го вранці розглядалося… Я можу зрозуміти невідкладність питань, пов’язаних із долями дітей чи деяких інших питань. Я не бачу підстав невідкладності по цьому питанні», - сказав Щур. Його не влаштовує практика «з учора-на сьогодні», адже аби грунтовно ознайомитися із проектом і питанням, треба принаймні декілька днів.Окрім того, посадовець звертає увагу на економічний бік зростання ціни. Адже у 2017 році на розміщення реклами діяла знижка – суб’єкти сплачували лише 65% від базового тарифу, тому з 1 березня платити будуть вдвічі більше порівняно із попереднім роком.«Зрозуміло, що для бізнесу, який здійснює свої послуги на ринку як оператор рекламних послуг, це є шокова терапія. Чи навіть терапією його можна буде назвати – важко сказати, але я боюся, що для представників цього бізнесу таке рішення матиме дуже негативний вплив – окремі оператори будуть змушені окинути цей ринок, окремі будуть мати тривалі неплатежі», - вважає Щур. Адже для великих операторів, які мають площини і у інших містах, це стане не таким великим ударом, бо вони зможуть компенсувати втрати.«Коли говоримо про дрібних операторів чи суб’єктів господарювання, де рекламні послуги не є основним видом діяльності, в них виникнуть проблеми», - вважає член виконкому. Якщо йдеться, наприклад, про підприємства, які виробляють чи реалізовують продукцію у межах Луцька, у них фактично не лишається вибору. Таким чином, удару зазнають саме місцеві суб’єкти господарювання, які платять податки до місцевого бюджету.Окрім того, у 1 пункті рішення йдеться про період його дії з 1 березня 2018 до 31 грудня цього ж року.«Закінчується 2018 рік і підняття на 49% само собою відходить в небуття – повертається до сьогоднішнього базового тарифу… Це що, для когось зачищаємо територію на ринку?» - зауважує Щур. Водночас, він не виключає можливості, що великі оператори навіть будуть оскаржувати рішення в суді. Зрештою, місто і міські підприємства на цьому не виграють.Окрім того Щур передбачає проблеми у власне міського комунального підприємства «Луцькреклама». Адже під час засідання виконкому він так і не почув, який розмір дебіторської заборгованості підприємства за 2 місяці 2018 року. Мовляв, із неофіційних джерел відомо, що її обсяг коливається від 550 до 900 тис грн.Розрахування ж можливих 10 мільйонів гривень надходжень проводили на основі існуючих нині площ.«Коли нам у пояснюючій записці пишуть, зверніть увагу - дуже гарно сформульовано – «при наявності рекламних конструкцій» – це якщо оператори не підуть з ринку. Друге припущення «при оплаті 100% за їх розміщення з врахуванням інфляції планується надходження 10 млн за рік». У нас немає 100» оплати по одній простій причині – ми даємо соціальну рекламу, ми даємо інформацію органів влади», - каже член виконкому. Щур пояснив, що операторам вигідно розміщувати соціальну рекламу чи органів влади, бо тоді його звільняють від сплати за розміщення реклами, а це 1000-1200 грн за 1 білборд на місяць.«Якщо розмістити соціальну рекламу – то не понесеш збитків на 1000-1200 грн. От і думайте, кому вигідно підняти ціну, аби підприємці чи суб’єкти господарювання, які є власниками рекламоносіїв, дуже хотіли б розміщувати інформацію органів влади і соцрекламу…. Комусь даємо замовлення на соціальну рекламу і звільняємо від оплати, комусь не даємо», - зауважив член виконкому.Зрештою, він додав, що не чекав, що це рішення «пройде», тож, можливо, у його прийнятті є якась «прихована доцільність».

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