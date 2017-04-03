На хабарі «погорів» голова волинського суду і його брат-адвокат
23 лютий, 21:12
Під час одержання хабара обсягом 3,6 тисячі доларів правоохоронці затримали одного із керівників Волинського окружного адмінсуду та його брата-адвоката.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Слідчі слідчого відділу прокуратури Волинської області спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та оперативним підрозділом Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки сьогодні, 23 лютого, у систематичному одержанні неправомірної вигоди викрили адвоката.
Він у змові із своїм рідним братом – одним із керівників Волинського окружного адміністративного суду – одержав неправомірну вигоду обсягом 3600 доларів США за позитивне вирішення адміністративного позову.
Під час невідкладних слідчих дій у приміщенні суду виявлено частину неправомірної вигоди.
Триває досудове розслідування.
Як відомо, головою Волинського окружного адмінсуду є Олександр Лозовський, а його брат Павло Лозовський є адвокатом.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Слідчі слідчого відділу прокуратури Волинської області спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та оперативним підрозділом Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки сьогодні, 23 лютого, у систематичному одержанні неправомірної вигоди викрили адвоката.
Він у змові із своїм рідним братом – одним із керівників Волинського окружного адміністративного суду – одержав неправомірну вигоду обсягом 3600 доларів США за позитивне вирішення адміністративного позову.
Під час невідкладних слідчих дій у приміщенні суду виявлено частину неправомірної вигоди.
Триває досудове розслідування.
Як відомо, головою Волинського окружного адмінсуду є Олександр Лозовський, а його брат Павло Лозовський є адвокатом.
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Коментарі 5
На нари
Це для нас булиб нари а для них неприємна пригода, незмогли взяти самі тепер мусять дати іншим а далі треба буде відбити втрачене
Це не хабар, це віддали позику????? АВжеж???? Святих не судять! Контініум своїх не здає.
Конфіскувати майно і на нари...або в ато окопи рити....собака і з мишами жити і їсти
До розстрілу - по законах військового часу...
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