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На хабарі «погорів» голова волинського суду і його брат-адвокат

На хабарі «погорів» голова волинського суду і його брат-адвокат
Під час одержання хабара обсягом 3,6 тисячі доларів правоохоронці затримали одного із керівників Волинського окружного адмінсуду та його брата-адвоката.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Слідчі слідчого відділу прокуратури Волинської області спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та оперативним підрозділом Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки сьогодні, 23 лютого, у систематичному одержанні неправомірної вигоди викрили адвоката.

Він у змові із своїм рідним братом – одним із керівників Волинського окружного адміністративного суду – одержав неправомірну вигоду обсягом 3600 доларів США за позитивне вирішення адміністративного позову.

Під час невідкладних слідчих дій у приміщенні суду виявлено частину неправомірної вигоди.

Триває досудове розслідування.

Як відомо, головою Волинського окружного адмінсуду є Олександр Лозовський, а його брат Павло Лозовський є адвокатом.


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Теги: хабар, суд, Волинь
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Коментарі 5
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На нари
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Це для нас булиб нари а для них неприємна пригода, незмогли взяти самі тепер мусять дати іншим а далі треба буде відбити втрачене
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Це не хабар, це віддали позику????? АВжеж???? Святих не судять! Контініум своїх не здає.
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Конфіскувати майно і на нари...або в ато окопи рити....собака і з мишами жити і їсти
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До розстрілу - по законах військового часу...
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