На хабарі «погорів» голова волинського суду і його брат-адвокат





Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.



Слідчі слідчого відділу прокуратури Волинської області спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та оперативним підрозділом Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки сьогодні, 23 лютого, у систематичному одержанні неправомірної вигоди викрили адвоката.



Він у змові із своїм рідним братом – одним із керівників Волинського окружного адміністративного суду – одержав неправомірну вигоду обсягом 3600 доларів США за позитивне вирішення адміністративного позову.



Під час невідкладних слідчих дій у приміщенні суду виявлено частину неправомірної вигоди.



Триває досудове розслідування.



Як відомо, головою Волинського окружного адмінсуду є Олександр Лозовський, а його брат Павло Лозовський є адвокатом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час одержання хабара обсягом 3,6 тисячі доларів правоохоронці затримали одного із керівників Волинського окружного адмінсуду та його брата-адвоката.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Слідчі слідчого відділу прокуратури Волинської області спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та оперативним підрозділом Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки сьогодні, 23 лютого, у систематичному одержанні неправомірної вигоди викрили адвоката.Він у змові із своїм рідним братом – одним із керівників Волинського окружного адміністративного суду – одержав неправомірну вигоду обсягом 3600 доларів США за позитивне вирішення адміністративного позову.Під час невідкладних слідчих дій у приміщенні суду виявлено частину неправомірної вигоди.Триває досудове розслідування.Як відомо, головою Волинського окружного адмінсуду є, а його братє адвокатом.

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