На заправці Коломойського біля Луцька продають дизпаливо з Росії. ВІДЕО





Про це в Facebook пише депутат міської ради Микола Собуцький.



"Викреслюю із життя автозаправні станції "Укрнафта", - повідомив депутат та розповів, що заправлявся на АЗС в селі Струмівка та вирішив перевірити сертифікат якості дизпалива.



"Виробником продукції є Куйбишевський НПЗ м. Самара Російської федерації. Всім загальновідомо, що дані АЗС є підконтрольні групі "Приват" Палиці-Коломойського, тому в мене питання до Ігоря Палиці (голова Волинської облради, один з лідерів "УКРОПу", - ред.). Для чого ця вся показуха псевдопатріотизму в час війни, коли Волинська обласна рада приймала звернення заборони торгівлі з окупантом?"



Зауважимо, що в 2016 році видання Цензор.нет Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Коломойський отримав контроль над "Укрнафтою", коли її очолив Ігор Палиця і, за інформацією ЗМІ, зберігає цей контроль по сьогодні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на АЗС мережі "Укрнафта" якість дизельного палива підтверджують сертифікатом, у якому вказано, що його закупили в Росії.Про це в Facebook пише депутат міської ради"Викреслюю із життя автозаправні станції "Укрнафта", - повідомив депутат та розповів, що заправлявся на АЗС в селі Струмівка та вирішив перевірити сертифікат якості дизпалива."Виробником продукції є Куйбишевський НПЗ м. Самара Російської федерації. Всім загальновідомо, що дані АЗС є підконтрольні групі "Приват" Палиці-Коломойського, тому в мене питання до(голова Волинської облради, один з лідерів "УКРОПу", - ред.). Для чого ця вся показуха псевдопатріотизму в час війни, коли Волинська обласна рада приймала звернення заборони торгівлі з окупантом?"Зауважимо, що в 2016 році видання Цензор.нет повідомляло , що мережу АЗС "Укрнафта" контролюють бізнесменитаКоломойський отримав контроль над "Укрнафтою", коли її очолив Ігор Палиця і, за інформацією ЗМІ, зберігає цей контроль по сьогодні.

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