У Луцьку таки буде сквер, через який сварилося півміста

Депутати Луцькради «дали добро» на створення тематичного скверу авіаторів на вулиці Президента Грушевського, 1.Це сталося під час сесії Луцькради 28 лютого.Депутат, попри гучні звуки музики із колонок, намагався перекрикував їх звук та доповідав про проект рішення щодо скасування рішення міськради від 31 березня 2016 «Про надання територіальній громаді міста Луцька в особі Луцької міської ради дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення, які пропонуються для включення в перелік ділянок , що виставлятимуться на земельні торги, та проведення їх експертних грошових оцінок».Під крики і музику 22 депутати проголосували за. Йдеться фактично про скасування зобов’язання щодо виставлення на аукціон, в тому числі, ділянки на вулиці Грушевського, де планували сквер, а також нібито велися перемовини про зведення McDonald's. Наступним проектом рішення стало визначення меж скверу на вулиці Президента Грушевського. Поліщук нагадав, що є звернення від авіаторів щодо облаштування скверу.«Вважаю, що він значно оживить цю територію», - сказав Поліщук, мовляв це буде гарним місцем для відпочинку. Раніше депутат зауважував, що немає жодних домовленостей між мерією та McDonald's, однак якщо у мережі мають амбіції щодо створення закладу в Луцьку, можуть звернутися із пропозиціями.Зрештою, депутатитадекілька разів повторювали, що не чули доповіді.«Просто зупиніться, ми не працюємо, це не робота. Ви маєте повноваження», звернувся Шляхтич до секретаря Луцькради. Мовляв, треба оголошувати перерву у засіданні та шукати консенсус бо далі таким чином тривати на може. У засіданні оголосили перерву від фракції, та після її завершення повернулися до голосування за сквер.У підсумку «за» проголосували 22 депутати.