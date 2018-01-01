вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

КП «Ласка» виділять кошти на купівлю авто

КП «Ласка» виділять кошти на купівлю авто
170 тисяч гривень, які передбачались на встановлення бронзового макету Луцького замку, віддадуть для КП «Ласка».

Про це стало відомо 28 лютого під час засідання сесії міської ради.

Ці кошти поповнять статутний капітал комунального підприємства «Ласка». За них куплять автомобіль для відлову тварин.

Нагадаємо, виділити ці кошти на бронзовий макет просили ще 31 січня під час сесійного засідання. Тоді Ігор Поліщук заявляв, що макет стане привабливою туристичною цікавинкою, адже люди, які не можуть побачити замок Любарта на власні очі, зможуть принаймні на дотик відчути та уявити історичну будівлю.

Відтак депутати проголосували за передачу коштів на КП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: КП Ласка, бюджет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
«Земля не може ділитися між депутатами», - Юлія Вусенко
Непослідовний «УКРОП» або чому в Луцьку не буде McDonalds
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині понад 100 шкіл закриті на карантин
Сьогодні, 18:28
КП «Ласка» виділять кошти на купівлю авто
Сьогодні, 18:24
У волинянки з гаража викрали 26 рулонів тканини
Сьогодні, 18:01
Торік Луцьк «заробив» понад 2,3 мільярда гривень
Сьогодні, 17:59
Схожі новини
Торік Луцьк «заробив» понад 2,3 мільярда гривень Торік Луцьк «заробив» понад 2,3 мільярда гривень
Сьогодні, 17:59
Волинському місту виділили 10 мільйонів гривень компенсації Волинському місту виділили 10 мільйонів гривень компенсації
27 лютий, 16:30
Волинь отримала понад 130 мільйонів на субсидії Волинь отримала понад 130 мільйонів на субсидії
26 лютий, 09:28
У волинському місті затвердили план благоустрою на 2018 рік У волинському місті затвердили план благоустрою на 2018 рік
23 лютий, 13:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку таки буде сквер, через який сварилося півміста
Сьогодні, 15:53
 1
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 12:42
 1
Депутати заблокували президію Луцькради через «дерибан»
Сьогодні, 10:49
 1
На Волині перевірили 6 заправок: лише на «Укрнафті» торгують пальним з Росії. ДОКУМЕНТ
27 лютий, 20:33
 1
На заправці Коломойського біля Луцька продають дизпаливо з Росії. ВІДЕО
27 лютий, 18:38
 1
Медіа
відео
1/8