КП «Ласка» виділять кошти на купівлю авто





Про це стало відомо 28 лютого під час засідання сесії міської ради.



Ці кошти поповнять статутний капітал комунального підприємства «Ласка». За них куплять автомобіль для відлову тварин.



Нагадаємо, виділити ці кошти на бронзовий макет просили ще 31 січня під час сесійного засідання. Тоді Ігор Поліщук заявляв, що макет стане привабливою туристичною цікавинкою, адже люди, які не можуть побачити замок Любарта на власні очі, зможуть принаймні на дотик відчути та уявити історичну будівлю.



Відтак депутати проголосували за передачу коштів на КП.

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