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Пара з Луцька стала героями програми «Міняю жінку»

Пара з Луцька стала героями програми «Міняю жінку»
Лучани Наталія і Павло стали героями популярної програми «Міняю жінку» на телеканалі 1+1.

Про це повідомили в прес-службі телеканалу.

Наталія і Павло з Луцька – приклад того, як люди самі перетворюють своє життя в пекло. Егоцентризм, відсутність гнучкості, холодність і байдужість зробили їхні стосунки нестерпними.

Наталія росла без батьків. Мабуть, їй не було в кого навчитися мистецтву керування кораблем на ім'я «Сім'я». Зараз цей корабель тоне і йде на дно. Наталії явно не вистачає гнучкості, жіночої мудрості, уміння виявляти ласку.

А Павлу не прищеплене почуття відповідальності. Він не вміє бути турботливим батьком і уважним чоловіком. Він сконцентрований на собі, своїх інтересах (машини), і своїх задоволеннях (випити з кумом). Його запої можуть тривати цілодобово, вимивати з сім'ї значні суми, що ще більше ускладнює стосунки.

Зрозуміло, що на такому фундаменті міцні стосунки не збудувати. З кожним днем мрії Наталії про романтичні вечори з чоловіком розбивалися об його холодність і егоїзм.

«Із народженням дітей вона і сама все менше уваги стала приділяти чоловікові. Все частіше вона стала засинати в дитячій. Так тривало роками. А потім — така несподіванка — у чоловіка роман! Саме зради найчастіше стають приводом для розлучення», - йдеться у повідомленні.


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Теги: телебачення, Волинь
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Коментарі 2
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Ще знаходяться такі, що беруть участь в цій передачі? Це ж дом-3!!! Не позортесь, люди, поважайте себе і свою сім"ю!
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я згідна що 90 % ,а скільки відсотків сексу треба для 50-60 років ??? Потрібна увага ,розуміння і піддтримка .Вибачте ,а переспати це не проблема .Потрібно знати ,що чоловік якщо не може заробити то він дружину піддтримує,іі замінить дома по господарству .ГНАТИ ТАКОГО ТРЕБА .Я терпіла 15 років.Слава боггу знайшлася яка подумала ,що це бріліант .Кинула чоловіка бізнесмена і дітей залишила без нормальноїсім"ї і проміняла на альфонса.ЗАРАЗ через років зрозуміла ,,,АЛЕ ,,,,,,(((( Я ій БЕЗМЕЖНО ВДЯЧНА ЩО ЗАБРАЛА ЦЕ від мене .думаю що я би не побачила нормального життя і світу . ДЯКУЮЮЮЮЮЮЮ)))
Гоніть .Повірте шкодувати не будете
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