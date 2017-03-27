Пара з Луцька стала героями програми «Міняю жінку»
Сьогодні, 00:20
Лучани Наталія і Павло стали героями популярної програми «Міняю жінку» на телеканалі 1+1.
Про це повідомили в прес-службі телеканалу.
Наталія і Павло з Луцька – приклад того, як люди самі перетворюють своє життя в пекло. Егоцентризм, відсутність гнучкості, холодність і байдужість зробили їхні стосунки нестерпними.
Наталія росла без батьків. Мабуть, їй не було в кого навчитися мистецтву керування кораблем на ім'я «Сім'я». Зараз цей корабель тоне і йде на дно. Наталії явно не вистачає гнучкості, жіночої мудрості, уміння виявляти ласку.
А Павлу не прищеплене почуття відповідальності. Він не вміє бути турботливим батьком і уважним чоловіком. Він сконцентрований на собі, своїх інтересах (машини), і своїх задоволеннях (випити з кумом). Його запої можуть тривати цілодобово, вимивати з сім'ї значні суми, що ще більше ускладнює стосунки.
Зрозуміло, що на такому фундаменті міцні стосунки не збудувати. З кожним днем мрії Наталії про романтичні вечори з чоловіком розбивалися об його холодність і егоїзм.
«Із народженням дітей вона і сама все менше уваги стала приділяти чоловікові. Все частіше вона стала засинати в дитячій. Так тривало роками. А потім — така несподіванка — у чоловіка роман! Саме зради найчастіше стають приводом для розлучення», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в прес-службі телеканалу.
Наталія і Павло з Луцька – приклад того, як люди самі перетворюють своє життя в пекло. Егоцентризм, відсутність гнучкості, холодність і байдужість зробили їхні стосунки нестерпними.
Наталія росла без батьків. Мабуть, їй не було в кого навчитися мистецтву керування кораблем на ім'я «Сім'я». Зараз цей корабель тоне і йде на дно. Наталії явно не вистачає гнучкості, жіночої мудрості, уміння виявляти ласку.
А Павлу не прищеплене почуття відповідальності. Він не вміє бути турботливим батьком і уважним чоловіком. Він сконцентрований на собі, своїх інтересах (машини), і своїх задоволеннях (випити з кумом). Його запої можуть тривати цілодобово, вимивати з сім'ї значні суми, що ще більше ускладнює стосунки.
Зрозуміло, що на такому фундаменті міцні стосунки не збудувати. З кожним днем мрії Наталії про романтичні вечори з чоловіком розбивалися об його холодність і егоїзм.
«Із народженням дітей вона і сама все менше уваги стала приділяти чоловікові. Все частіше вона стала засинати в дитячій. Так тривало роками. А потім — така несподіванка — у чоловіка роман! Саме зради найчастіше стають приводом для розлучення», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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