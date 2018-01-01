Опублікували нове відео проекту «Волинь Велика»

Автор проекту «Волинь Велика» Андрій Михайлов виклав у інтернет черговий відеоролик.Четверта розповідь про місто Белз."Ось ми у давньому місті Белз. Свої перші 320 літописних років воно починало як волинське місто. Тепер тут лишається ще чимало пам'яток часів Речі Посполитої І. Місто дуже атмосферне. Більшість будівель і частина доріг, ніби й не змінювались із 1930-х", - йдеться в коментарі до відео.