Скандал у луцькому дитсадку: від мами, яка здійняла бучу, чекають вибачень





Мама одного з вихованців садочка запідозрила у дитини



Батьки дітей навідалися до закладу у понеділок та звинуватили садочок у недотриманні санітарних норм. Пізніше санітарний стан ДНЗ перевірили медики та дійшли висновку, що



Виконувачка обов'язків директора ДНЗ Світлана Можар пояснює, що ситуація не пов'язана із якістю продуктів харчування, адже тоді би отруїлися всі діти, які їли ту саму їжу.



«Проби, які брали у нашому закладі, виявилися від'ємними і підозра на харчове отруєння відпала. Ми просили батьків принести у садочок довідки від лікаря. Із 12 дітей із симптомами принесли довідки всього троє дітей: дві – з ацетономічним синдромом, і одну – з ГРВІ. Решта дітей – здорові», – розповідає в.о. директора.



Головний лікар дитячої міської поліклініки Оксана Ліщинська у коментарі на ВРД НСТУ каже, що медики оглянули дітей і не виявили ознак отруєння. Серед причин, які могли би спричинити подібні симптоми, лікарка називає менінгіт, ангіну, ротавірусну інфекцію. Жінка каже, що визначити точний діагноз можна тільки після комплексного обстеження і вона щиро дивується, що батьки не зверталися до медустанов, коли у їх дітей з’явилися такі симптоми.



Члени батьківського комітету, а також багато мам у садочку не погоджуються з відповідними заявами.



«Двоє моїх дітей ходить у дві різні групи у цьому садочку. Донька вже третій рік ходить, а син – другий. В мене немає жодних претензій. Там завжди чисто і прибрано, годують добре, за дітьми однозначно дивляться. Гуртки і все інше – є. Територія облаштована, меблі, все, що треба дітям для розвитку – все є. Дуже багатьох батьків просто обурила ця ситуація. Я не зрозуміла, чому все це робиться… Батьки обурилися тим, як вчинила ця жінка», – розповідає лучанка Ольга Магас.



«Керуючись лише своїми здогадками, одна з мам групи, в якій дітки захворіли нібито через інфекцію, нанесла шкоду репутації ДНЗ № 33, колективу цього садка, його керівниці та батькам, які водять туди дітей. У зв'язку з тим, що інформація про вину садка після проведення низки досліджень, не підтвердилась, хочемо почути хоча б особисте вибачення від цієї особи перед колективом садка. Всі необхідні документи про дотримання санітарних норм ДНЗ № 33 можемо надати», – каже інша мама Лариса Гурич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скандал навколо «отруєння» вихованців дитячого садочку у Луцьку привів до закладу численні перевірки та привернув увагу багатьох ЗМІ.Мама одного з вихованців садочка запідозрила у дитини харчове отруєння у п'ятницю, 23 лютого. Тоді, за словами батьків, 12 дітей молодшої групи «Сонечко» мали схожі симптоми: нудоту, діарею та підвищену температуру. Все нібито через зіпсовані сосиски, які подавали на обід, - пише Район.Луцьк Батьки дітей навідалися до закладу у понеділок та звинуватили садочок у недотриманні санітарних норм. Пізніше санітарний стан ДНЗ перевірили медики та дійшли висновку, що ніяких норм порушено не було. Натомість мама «отруєної» дитини продовжує звинувачувати заклад та обіцяє «так справу не лишити».Виконувачка обов'язків директора ДНЗпояснює, що ситуація не пов'язана із якістю продуктів харчування, адже тоді би отруїлися всі діти, які їли ту саму їжу.«Проби, які брали у нашому закладі, виявилися від'ємними і підозра на харчове отруєння відпала. Ми просили батьків принести у садочок довідки від лікаря. Із 12 дітей із симптомами принесли довідки всього троє дітей: дві – з ацетономічним синдромом, і одну – з ГРВІ. Решта дітей – здорові», – розповідає в.о. директора.Головний лікар дитячої міської поліклінікиу коментарі на ВРД НСТУ каже, що медики оглянули дітей і не виявили ознак отруєння. Серед причин, які могли би спричинити подібні симптоми, лікарка називає менінгіт, ангіну, ротавірусну інфекцію. Жінка каже, що визначити точний діагноз можна тільки після комплексного обстеження і вона щиро дивується, що батьки не зверталися до медустанов, коли у їх дітей з’явилися такі симптоми.Члени батьківського комітету, а також багато мам у садочку не погоджуються з відповідними заявами.«Двоє моїх дітей ходить у дві різні групи у цьому садочку. Донька вже третій рік ходить, а син – другий. В мене немає жодних претензій. Там завжди чисто і прибрано, годують добре, за дітьми однозначно дивляться. Гуртки і все інше – є. Територія облаштована, меблі, все, що треба дітям для розвитку – все є. Дуже багатьох батьків просто обурила ця ситуація. Я не зрозуміла, чому все це робиться… Батьки обурилися тим, як вчинила ця жінка», – розповідає лучанка«Керуючись лише своїми здогадками, одна з мам групи, в якій дітки захворіли нібито через інфекцію, нанесла шкоду репутації ДНЗ № 33, колективу цього садка, його керівниці та батькам, які водять туди дітей. У зв'язку з тим, що інформація про вину садка після проведення низки досліджень, не підтвердилась, хочемо почути хоча б особисте вибачення від цієї особи перед колективом садка. Всі необхідні документи про дотримання санітарних норм ДНЗ № 33 можемо надати», – каже інша мама Лариса Гурич.

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