У волинських лісах встановили відеокамери. Стежать за тваринами. ФОТО

На території мисливських угідь ДП «Маневицьке лісове господарство» живуть кабани, козулі, зайці, лисиці й інші дикі тварини. З настанням морозів їм стає все важче здобувати ґрунтові та надземні корми.У зв’язку з чим у мисливських угіддях єгерською службою організовується зимова підгодівля. Саме це є запорукою підтримки чисельності тварин в угіддях, - повідомили в прес-службі Волинського ОУЛМГ.Одним із важливих завдань для лісівників є також спостереження за тваринами. У ДП «Маневицьке ЛГ» для цього використовується дві відеокамери з датчиками руху, тож є можливість спостерігати не лише за звірами, а й фіксувати лісопорушників (браконьєрів, бурштинокопачів, лісокрадіїв). Камери розміщені в різних місцях, за потреби локація змінюється.Спостерігаючи за тваринами, не порушуючи їх спокою, можна багато про що дізнатися. Зокрема визначити, скільки споживається кормів, яка їх потреба у майбутньому, вдається прослідкувати й за змінами чисельності популяції.За останніми даними такого фотомоніторингу, можна зробити висновки, що на спеціальних підгодівельних майданчиках, які є на території мисливських угідь підприємства, найчастіше зустрічаються дикі кабани та козулі.Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами. В пошуках їжі вони розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді, горіхи ліщини, гризуть кору дерев. Природа нагородила дикого кабана сильним тілом, він потребує постійного підживлення, а маючи гарну пам’ять, кабан може багаторазово повертатися в ті місця, де він зміг найкраще вдовольнити свої потреби у харчах.Козуля – справжня окраса мисливських угідь. У державному підприємстві ставлять за мету зберігати і примножувати популяцію цих тварин.Козулі взимку збираються у табунці. Верховодять у них завжди старі самки, а самці тримаються позаду.Вижити взимку тваринам непросто, особливо якщо зима довга, морозна й сніжна. Як нинішня. У цей час цим тваринам, як ніколи, потрібна допомога людини, тому в місцях постійного перебування звірів ДП «Маневицьке лісове господарство» стежить за підгодівельними майданчиками, до яких найчастіше приходять козулі та дикі кабани. Біля кожного такого майданчика є солонці-стовпчики, з яких звірі можуть злизувати цінні кристали. Незалежно від умов зимівлі, корми викладаються регулярно та в великій кількості, щоб цими ласощами мали змогу за потреби посмакувати всі мешканці лісу.