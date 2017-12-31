Водій маршрутки облаяв учасника бойових дій і порвав посвідчення, - лучанка

Лучанка розповіла про скандал, який стався у міській маршрутці №3 між водієм та учасником бойових дій."Маршрутка №3. Чоловік показує водію посвідчення учасника бойових дій. Водій заявляє, що в нього в салоні вже є 5 "таких“ і нікого безкоштовно возити він більше не збирається. Чоловік просить зголоситися пасажирів, що їдуть за посвідченнями", - розповідає лучанка."Водій починає кричати щось типу "вас АТОвців багато розвелося!!!" І т.д. Потім вихоплює з рук посвідчення і рве його. РВЕ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА АТО. По-моєму, це дикість", - додала вона.Жінка розповіла, що пасажир вирішив не розвивати конфлікт і вийшов.