Водій маршрутки облаяв учасника бойових дій і порвав посвідчення, - лучанка
Сьогодні, 10:49
Лучанка розповіла про скандал, який стався у міській маршрутці №3 між водієм та учасником бойових дій.
"Маршрутка №3. Чоловік показує водію посвідчення учасника бойових дій. Водій заявляє, що в нього в салоні вже є 5 "таких“ і нікого безкоштовно возити він більше не збирається. Чоловік просить зголоситися пасажирів, що їдуть за посвідченнями", - розповідає лучанка.
"Водій починає кричати щось типу "вас АТОвців багато розвелося!!!" І т.д. Потім вихоплює з рук посвідчення і рве його. РВЕ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА АТО. По-моєму, це дикість", - додала вона.
Жінка розповіла, що пасажир вирішив не розвивати конфлікт і вийшов.
Інформаційне агентство ВолиньPost шукає очевидців цього випадку. Будь ласка, напишіть на нашу скриньку [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Маршрутка №3. Чоловік показує водію посвідчення учасника бойових дій. Водій заявляє, що в нього в салоні вже є 5 "таких“ і нікого безкоштовно возити він більше не збирається. Чоловік просить зголоситися пасажирів, що їдуть за посвідченнями", - розповідає лучанка.
"Водій починає кричати щось типу "вас АТОвців багато розвелося!!!" І т.д. Потім вихоплює з рук посвідчення і рве його. РВЕ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА АТО. По-моєму, це дикість", - додала вона.
Жінка розповіла, що пасажир вирішив не розвивати конфлікт і вийшов.
Інформаційне агентство ВолиньPost шукає очевидців цього випадку. Будь ласка, напишіть на нашу скриньку [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 12
Останні новини
В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 11:13
Водій маршрутки облаяв учасника бойових дій і порвав посвідчення, - лучанка
Сьогодні, 10:49
В Україні заборонили відомий медичний препарат
Сьогодні, 10:04
2. Якщо посвідчення дійсне - водій, начувайся...
Невже не було кому пельку заткнути цьому гандону?
Байдужість найгірший ворог!