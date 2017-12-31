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Водій маршрутки облаяв учасника бойових дій і порвав посвідчення, - лучанка

Водій маршрутки облаяв учасника бойових дій і порвав посвідчення, - лучанка
Лучанка розповіла про скандал, який стався у міській маршрутці №3 між водієм та учасником бойових дій.

"Маршрутка №3. Чоловік показує водію посвідчення учасника бойових дій. Водій заявляє, що в нього в салоні вже є 5 "таких“ і нікого безкоштовно возити він більше не збирається. Чоловік просить зголоситися пасажирів, що їдуть за посвідченнями", - розповідає лучанка.

"Водій починає кричати щось типу "вас АТОвців багато розвелося!!!" І т.д. Потім вихоплює з рук посвідчення і рве його. РВЕ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА АТО. По-моєму, це дикість", - додала вона.

Жінка розповіла, що пасажир вирішив не розвивати конфлікт і вийшов.

Інформаційне агентство ВолиньPost шукає очевидців цього випадку. Будь ласка, напишіть на нашу скриньку [email protected]

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Теги: скандал, УБД, транспорт, варте уваги
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Коментарі 12
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пасажири не начистили рийку отому із гату?
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Я б його забив на місці...
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Може пільговиків дійсно забагато?Нехай,наприклад ,продукти чи взуття беруть по магазинах.А то вчепились в перевізників.
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Скоріш за все водій старший, десь до 50, повнуватий і лисий, інколи в окулярах. Іздить на тройці такий, неадекват повний.
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вони контрактники!гроші заробляють! нехай платять якщо держава не може компенсувать перевізнику!
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1. Чи не "липове" посвідчення?
2. Якщо посвідчення дійсне - водій, начувайся...
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Такого водія відправити на передок і ХАЙ побачить як ті посвідчення достаються нашим захисникам. На передову його як понюхає пороху тоді буде знати.
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А чим крім 3 маршруту можна добратись до госпіталя?...
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може вже пора з тими пільговиками закінчувати. одні працюють важко і копійчина до копійчини складають. а інші гірої тільки й займаються вимаганням земельних ділянок, усіляких пільг і т.д. може вони війну виграли і ворога прогнали?? ні як миші сидять і рашують скільки стрільнули по них. а загиблих в ато за горілку більше ніж від куль. навіть савченко в полон за горілку попала, а тепер героїня мать її туди! водій правий! і чим далі це буде тільки посилюватися
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Паскуду на паль треба посадити .
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Того водилу потрібно призвати в Армію і відправити в АТО!!!
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П***дити таких шоферюг!
Невже не було кому пельку заткнути цьому гандону?
Байдужість найгірший ворог!
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