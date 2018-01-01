Ковельські села на світлинах років Першої світової війни

Село Поворськ, 1914-1918 рр.

Село Поворськ, 1914-1918 рр.

Село Поворськ, 1914-1918 рр.

Село Поворськ, 1914-1918 рр.

Село Поворськ, 1914-1918 рр.

Село Поворськ, 1914-1918 рр.

Село Воля-Любитівська, 1914-1918 рр.

Село Воля-Любитівська, 1914-1918 рр.

Село Воля-Любитівська, 1914-1918 рр.

Село Воля-Любитівська, 1914-1918 рр.

Село Воля-Любитівська, 1914-1918 рр.

Перша світова 1914-1918 з її тотальним характером ведення бойових дій стала першою руйнівною подією новітньої історії України. Події Першої світової війни завдали мешканцям Волині значних втрат та збитків.Сьогодні увазі читачів Інформаційного агентства Волиньpost представляємо світлини столітньої давнини двох сіл Ковельщини – Поворська та Волі-Любитівською. Цінністю таких фото є те, що на них є зображення місцевих храмів та забудови населених пунктів.На одному із фото села Поворськ (№4) можемо побачити залізничну станцію, яка з’явилась в селі в 1900-х роках, коли було прокладено залізницю Сарни — Ковель, що пройшла поблизу населеного пункту.Відомо, що Перша світова війна завдала великої шкоди селу, адже значна частина будівель була тоді спалена. В 1915 році, після жорстоких боїв, село захопили австро-німецькі війська й ймовірно тоді було зроблені представлені фото.Фото - Österreichisches StaatsarchivТекст - Тетяна Яцечко-Блаженко