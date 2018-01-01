Поліське містечко Степань на столітніх фото

Годинникова вежа палацового ансамблю

Костел Архангела Михайла

Млин на річці Горинь

В центрі містечка

Аптека

Річка Горинь

В інтернеті вдалося відшукати цікаві професійні світлини колись волинського містечка Степань, що знаходиться сьогодні в Сарненському районі Рівненської області.Свого часу воно входило спочатку до складу Волинської губернії, а потім однойменного воєводства. На світлинах, які були зроблені на початку ХХ століття можна розгледіти як виглядало тоді містечко, яким була забудова, основні архітектурні елементи.До нашого часу дійшов опис містечка Степань за 1890 рік, який був зроблений церковним діячем істориком та краєзнавцем Миколою Теодоровичем.В своїй праці «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии» він пише про те, що містечко Степань знаходиться серед дрімучих лісів Волинського Полісся, в яких раніше зустрічалось дуже багато лосів, з часом їх стало менше.Вперше як місто в літописах Степань згадується в ХІІІ столітті.В 1569 році, після приєднання Волині до Польщі, Степань увійшла до складу Луцького повіту.В 1705 році в містечку Степань певний час перебував шведський король Карл ХІІ. Саме тут король відвідав з своїми слугами службу в місцевому костелі. На честь цієї події на стінах святині був зроблений відповідний історичний запис, адже не кожного дня в поліське містечко приїздить європейський монарх.В 1710(1711) році в Степані гостював російський правитель Петро І зі своєю дружиною Катериною. Тут він провів кілька днів, по дорозі до Луцька, де мав зустріч з королем Августом. І Карл ХІІ і Петро І гостювали в місцевому Степанському замку. Теодорович згадує, що в 1890 році від замку в Степані залишились лише розвалини.В кінці ХІХ століття в Степані було три храми. Перший – церква Миколая Чудотворця, зведена на кошти графа Ворцеля. Другий – Троїцький храм, зведений в 1770 році. Третій – церква Преображення Господнього з 1749 року.Відомо, що в 1917 році Степань входила до складу Української Народної Республіки.Раніше представлені фото не були відомі загалу. Приємного переглядуФото - https://polona.pl