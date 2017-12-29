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Випадковий перехожий не дав чоловіку стрибнути з мосту в Луцьку

Випадковий перехожий не дав чоловіку стрибнути з мосту в Луцьку
Волинські патрульні сьогодні, 8 березня, запобігли самогубству і розкрили два грабежі.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Сьогодні, обідньої пори, екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення про спробу самогубства на пішохідному мості по вулиці Карпенка-Карого. Тут молодик переліз через перила мосту і намагався зістрибнути вниз.

Очевидець події схопив його за руки й одяг і затягнув на міст.

На місці події патрульні встановили, що намагався вкоротити собі віку 30-річний лучанин – з ознаками алкогольного сп’яніння. Згодом підійшов його товариш, і їх обох доставили у психіатричну лікарню.

Близько 12:00 – чергове тривожне повідомлення, цього разу про грабіж на вулиці Конякіна. Тут у 16-річної дівчини невідома особа вирвала з рук телефон і зникла.

Двоє небайдужих громадян почули крик юнки про допомогу і побігли за зловмисником, наздогнавши його поблизу магазину неподалік. На місці події патрульні затримали 32-річного підозрюваного та викликали слідчо-оперативну групу.

О 14.50 – черговий грабіж на проспекті Соборності: жінка лишила коляску з гаманцем у під’їзді біля дверей, а коли повернулась, то побачила, як двоє молодиків схопили гаманець і втекли.

Патрульні оперативно знайшли підозрюваних осіб, які підходили по орієнтуванню. 18-річний та 16-річний лучани зізнались у скоєному. Для з’ясування всіх обставин справи їх доставили до відділку поліції.


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Теги: самогубство, Луцьк
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