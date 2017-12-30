Лучанки на ретрофото: нові знахідки
Сьогодні, 08:38
У Facebook вдалось віднайти нові цікаві світлини пов’язані з історією міста Луцька. Цього разу з читачами Інформаційного агентства Волиньpost поділилась своїми родинними фото Барбара Дембовська.
На світлинах зображені бабуся та мама Барбари, які були уродженками нашого міста. Світлини датуються першою половиною ХХ століття.
Перші фото 1910-х років показують молоду лучанку Юлію Станчук, яка була студенткою акушерських курсів в Варшаві. На інших фото мама Барбари Дембовської – Ядзя Станчук, в дитячі та шкільні роки. Відомо, що в 1930-х роках вона була ученицею Луцької гімназії Тадеуша Костюшки. Приміщення гімназії в 1917-1921 роках містилось в Будинку Косачів (вул. Драгоманова), де зараз приміщення займає кімната-музей та дирекція історико-культурного заповідника.
До 1921 року вона була приватна, а з 1921 року стала державною.
Більше про гімназію можна прочитати в попередній публікації «Луцькі гімназисти на ретрофото».
Фото - приватний архів Барбари Дембовської
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
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На світлинах зображені бабуся та мама Барбари, які були уродженками нашого міста. Світлини датуються першою половиною ХХ століття.
Перші фото 1910-х років показують молоду лучанку Юлію Станчук, яка була студенткою акушерських курсів в Варшаві. На інших фото мама Барбари Дембовської – Ядзя Станчук, в дитячі та шкільні роки. Відомо, що в 1930-х роках вона була ученицею Луцької гімназії Тадеуша Костюшки. Приміщення гімназії в 1917-1921 роках містилось в Будинку Косачів (вул. Драгоманова), де зараз приміщення займає кімната-музей та дирекція історико-культурного заповідника.
До 1921 року вона була приватна, а з 1921 року стала державною.
Більше про гімназію можна прочитати в попередній публікації «Луцькі гімназисти на ретрофото».
Фото - приватний архів Барбари Дембовської
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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