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Лучанки на ретрофото: нові знахідки

Лучанки на ретрофото: нові знахідки
У Facebook вдалось віднайти нові цікаві світлини пов’язані з історією міста Луцька. Цього разу з читачами Інформаційного агентства Волиньpost поділилась своїми родинними фото Барбара Дембовська.

На світлинах зображені бабуся та мама Барбари, які були уродженками нашого міста. Світлини датуються першою половиною ХХ століття.

Перші фото 1910-х років показують молоду лучанку Юлію Станчук, яка була студенткою акушерських курсів в Варшаві. На інших фото мама Барбари Дембовської – Ядзя Станчук, в дитячі та шкільні роки. Відомо, що в 1930-х роках вона була ученицею Луцької гімназії Тадеуша Костюшки. Приміщення гімназії в 1917-1921 роках містилось в Будинку Косачів (вул. Драгоманова), де зараз приміщення займає кімната-музей та дирекція історико-культурного заповідника.

До 1921 року вона була приватна, а з 1921 року стала державною.

Більше про гімназію можна прочитати в попередній публікації «Луцькі гімназисти на ретрофото».

Лучанка Юлія Станчук, Луцьк, 1910 р.
Лучанка Юлія Станчук, Луцьк, 1910 р.
Лучанка Юлія Станчук під час навчання на акушерських курсах в Варшаві, 1913 р.
Лучанка Юлія Станчук під час навчання на акушерських курсах в Варшаві, 1913 р.
Родина Станчуків з наймолодшою донькою Ядзьою, 1920-ті роки, Луцьк
Родина Станчуків з наймолодшою донькою Ядзьою, 1920-ті роки, Луцьк
Лучанка Ядзя Станчук, 1929 рік
Лучанка Ядзя Станчук, 1929 рік
Стильні лучанки прогулюються по центральній вулиці Луцька, 1930-ті роки
Стильні лучанки прогулюються по центральній вулиці Луцька, 1930-ті роки
Учениці луцької гімназії Костюшка, 1930-ті роки
Учениці луцької гімназії Костюшка, 1930-ті роки


Фото - приватний архів Барбари Дембовської
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: історія, цікаво, фото
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