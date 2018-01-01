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Повінь в Луцьку та Ковелі в квітні 1932 році. ФОТО

Повінь в Луцьку та Ковелі в квітні 1932 році. ФОТО
У квітні 1932 року на Волині відбулось справжнє природне лихо. Внаслідок аномально сніжної зими вода в річках піднялась і регіон затопило.

Якщо говорити про Луцьк, то саме 7-8 квітня 1932 року був досягнутий абсолютний максимум рівня води в річці Стир. Він сягав - 5,15 м. Наслідки можемо побачити на представлених фото, які були зроблені краківськими фотографами в часи повені на центральних вулицях нашого міста.

На фото можемо також побачити як затопило в 1932 році одне з найбільших тогочасних міст Волині – Ковель. На одному із фото місцевий стадіон K.S. «Hasmonea».

Внаслідок повені було повністю знищено сімнадцять головних мостів і пошкоджено – двадцять. На Волинському Поліссі було втрачено 50% сіх посівів.

Результати повені коштували Волинському воєводству – кілька мільйонів злотих, величезної суми для тих часів.

Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Луцьку, квітень 1932 року
Весняна повінь в Ковелі, квітень 1932 року
Весняна повінь в Ковелі, квітень 1932 року
Вид на стадіон K.S. «Hasmonea», Ковель, 1932 рік
Вид на стадіон K.S. «Hasmonea», Ковель, 1932 рік


Фото - https://audiovis.nac.gov.pl
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: повінь, історія, фото
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