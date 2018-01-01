Повінь в Луцьку та Ковелі в квітні 1932 році. ФОТО
09 березень, 20:49
У квітні 1932 року на Волині відбулось справжнє природне лихо. Внаслідок аномально сніжної зими вода в річках піднялась і регіон затопило.
Якщо говорити про Луцьк, то саме 7-8 квітня 1932 року був досягнутий абсолютний максимум рівня води в річці Стир. Він сягав - 5,15 м. Наслідки можемо побачити на представлених фото, які були зроблені краківськими фотографами в часи повені на центральних вулицях нашого міста.
На фото можемо також побачити як затопило в 1932 році одне з найбільших тогочасних міст Волині – Ковель. На одному із фото місцевий стадіон K.S. «Hasmonea».
Внаслідок повені було повністю знищено сімнадцять головних мостів і пошкоджено – двадцять. На Волинському Поліссі було втрачено 50% сіх посівів.
Результати повені коштували Волинському воєводству – кілька мільйонів злотих, величезної суми для тих часів.
Фото - https://audiovis.nac.gov.pl
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
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Якщо говорити про Луцьк, то саме 7-8 квітня 1932 року був досягнутий абсолютний максимум рівня води в річці Стир. Він сягав - 5,15 м. Наслідки можемо побачити на представлених фото, які були зроблені краківськими фотографами в часи повені на центральних вулицях нашого міста.
На фото можемо також побачити як затопило в 1932 році одне з найбільших тогочасних міст Волині – Ковель. На одному із фото місцевий стадіон K.S. «Hasmonea».
Внаслідок повені було повністю знищено сімнадцять головних мостів і пошкоджено – двадцять. На Волинському Поліссі було втрачено 50% сіх посівів.
Результати повені коштували Волинському воєводству – кілька мільйонів злотих, величезної суми для тих часів.
Фото - https://audiovis.nac.gov.pl
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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