Весна в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Лучани нарешті дочекалися справжньої весни: увесь тиждень в місті то сонячно, то хмарно, але запах нової пори року неначе літає у повітрі.
Загалом в обласному центрі - тиха і спокійна погода.
Сніг сходить, перетворюючись у струмки і піднімаючи рівень води у водоймах. Водночас на дорогах і тротуарах з'явився традиційний зимовий бруд.
Щоправда, комунальники вже взялися за прибирання міста. Водночас вони збирають розкидані містом купи щебеневої суміші, якою взимку посипали тротуари і дороги.
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Загалом в обласному центрі - тиха і спокійна погода.
Сніг сходить, перетворюючись у струмки і піднімаючи рівень води у водоймах. Водночас на дорогах і тротуарах з'явився традиційний зимовий бруд.
Щоправда, комунальники вже взялися за прибирання міста. Водночас вони збирають розкидані містом купи щебеневої суміші, якою взимку посипали тротуари і дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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