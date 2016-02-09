Весна в Луцьку. ФОТО

Лучани нарешті дочекалися справжньої весни: увесь тиждень в місті то сонячно, то хмарно, але запах нової пори року неначе літає у повітрі.Загалом в обласному центрі - тиха і спокійна погода.Сніг сходить, перетворюючись у струмки і піднімаючи рівень води у водоймах. Водночас на дорогах і тротуарах з'явився традиційний зимовий бруд.Щоправда, комунальники вже взялися за прибирання міста. Водночас вони збирають розкидані містом купи щебеневої суміші, якою взимку посипали тротуари і дороги.