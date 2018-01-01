Сергій Була визнав, що скандальну ділянку в Луцьку отримали його знайомі





Про це він розповів під час ефіру телепрограми «Протилежний погляд Live», гостями якої були експерт «Волинського центру розвитку урядування» Юрій Моклиця та депутат Луцької міської ради Сергій Була, - пише



Нагадаємо, під час сесії Луцької міської ради 28 лютого депутати віддали в оренду ТОВ «Житловий квартал» на 10 років землю на Рівненській, 119 та Вороніхіна, 37.



Варто зазначити, що землю віддали фірмі, власниками якої є люди, близькі до депутатів Сергія Були та Костянтина Петрочука.





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За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «Житловий квартал» зареєстроване влітку 2016 року. Засновниками є Віктор Мацюк та Ольга Москвич. Керівник - Мирослав Ришко.



При цьому Ришко - рідний брат дружини Костянтина Петрочука, депутата та заступника міського голови. А Віктор Мацюк - спільний друг Петрочука та депутата Сергія Були.



Під час ефіру Сергій Була заявив, що попросив своїх знайомих, аби ті придбали теплиці, які знаходяться на вулиці Рівненській, бо вважав, що за безцінь їх віддавати не можна.



«Це мої знайомі. Я визнаю і кажу, що від доручення я там брав участь. Але мого відношення до цієї земельної ділянки немає жодного», - каже Була.



Натомість експерт «Волинського центру розвитку урядування» Юрій Моклиця показав коментар Сергій Були у Фейсбуці, де той заявив, що платив власні гроші за теплиці, під якими власне і знаходиться скандальна земельна ділянка на вулиці Рівненській.



Зауважимо, теплиці раніше належали КП «Парки та сквери». Однак підприємство «Житловий квартал» викупило їх за 2,6 мільйона гривень. Саме це стало підставою для виділення 1,9 гектара землі під теплицями цьому підприємству (теплиці займають менше половини земельної ділянки). Хоча вартість земельної ділянки оцінюють у близько мільйона доларів.



Екс-заступник Луцького міського голови розповів, що в день сесії на своїй фейсбук-сторінці написав про те, що земля, яку викупили за безцінь, - «віджата».







У коментарі, звертаючись до Юрія Моклиці, Була написав:



«Ти хотів купити за декілька тисяч, а я заплатив на аукціоні, який ви програли, 2,6 мільйони гривень», - йшлося в коментарі.



Це, на думку Юрія Моклиці, свідчить про те, що Сергій Була користується службовим становищем задля власної вигоди.



«Ви – не депутат, ви - бізнесмен, який за допомогою свого депутатського мандату, вирішує свої комерційні питання», - додав Моклиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцькради Сергій Була зізнався, що його знайомі отримали скандальну земельну ділянку на вулиці Рівненській, 119.Про це він розповів під час ефіру телепрограми «Протилежний погляд Live», гостями якої були експерт «Волинського центру розвитку урядування» Юрій Моклиця та депутат Луцької міської ради Сергій Була, - пише Волинь24 Нагадаємо, під час сесії Луцької міської ради 28 лютого депутати віддали в оренду ТОВ «Житловий квартал» на 10 років землю на Рівненській, 119 та Вороніхіна, 37.Варто зазначити, що землю віддали фірмі, власниками якої є люди, близькі до депутатів Сергія Були та Костянтина Петрочука.За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «Житловий квартал» зареєстроване влітку 2016 року. Засновниками є Віктор Мацюк та Ольга Москвич. Керівник - Мирослав Ришко.При цьому Ришко - рідний брат дружини Костянтина Петрочука, депутата та заступника міського голови. А Віктор Мацюк - спільний друг Петрочука та депутата Сергія Були.Під час ефіру Сергій Була заявив, що попросив своїх знайомих, аби ті придбали теплиці, які знаходяться на вулиці Рівненській, бо вважав, що за безцінь їх віддавати не можна.«Це мої знайомі. Я визнаю і кажу, що від доручення я там брав участь. Але мого відношення до цієї земельної ділянки немає жодного», - каже Була.Натомість експерт «Волинського центру розвитку урядування» Юрій Моклиця показав коментар Сергій Були у Фейсбуці, де той заявив, що платив власні гроші за теплиці, під якими власне і знаходиться скандальна земельна ділянка на вулиці Рівненській.Зауважимо, теплиці раніше належали КП «Парки та сквери». Однак підприємство «Житловий квартал» викупило їх за 2,6 мільйона гривень. Саме це стало підставою для виділення 1,9 гектара землі під теплицями цьому підприємству (теплиці займають менше половини земельної ділянки). Хоча вартість земельної ділянки оцінюють у близько мільйона доларів.Екс-заступник Луцького міського голови розповів, що в день сесії на своїй фейсбук-сторінці написав про те, що земля, яку викупили за безцінь, - «віджата».У коментарі, звертаючись до Юрія Моклиці, Була написав:«Ти хотів купити за декілька тисяч, а я заплатив на аукціоні, який ви програли, 2,6 мільйони гривень», - йшлося в коментарі.Це, на думку Юрія Моклиці, свідчить про те, що Сергій Була користується службовим становищем задля власної вигоди.«Ви – не депутат, ви - бізнесмен, який за допомогою свого депутатського мандату, вирішує свої комерційні питання», - додав Моклиця.

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