Дитина хоче жити: родина Олі Зілінської благає про допомогу

Оля Зілінська із Горохова, яка потребує термінової пересадки нирки, вже пережила інсульт і, щоб вижити, тричі на тиждень мусить їздити на гемодіаліз. Для порятунку дівчинки лишилося зібрати половину необхідної суми.



Про це йдеться у сюжеті



Органи дівчинки відмовили через тяжку недугу – асоційований васкуліт. Шанс на повноцінне життя Олі дають білоруські медики. Операція коштує 60 тисяч євро. Наразі вдалося зібрати половину суми, але для лікування цього недостатньо.



Раніше дівчинка була дуже активною дитиною, та влітку раптово захворіла.



«Я ходила на танці, а зараз вже не ходжу, але хочу повернутися», розповіла дівчинка. У неї виявили тяжке автоімунне захворювання, яке «вбило» нирки дівчинки. У неї був високий тиск, на тлі якого стався ішемічний інсульт. Нині, аби жити, дівчинці тричі на тиждень очищають кров за допомогою гемодіалізу.



«Я мрію бути здоровою, щоб танцювати», - додає дівчинка.



Єдину дитину врятувати просять всі рідні. Оля ж вірить, що люди допоможуть, і вона знову зможе бути здоровою.



Реквізити для допомоги:



Картка «Приватбанк» 5168742709253664 (мама Зілінська Олеся Василівна).



Нагадаємо, на операцію треба загалом 60 тисяч євро. Аби допомгти дитині, у січні луцькі журналісти влаштували





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-річнаіз Горохова, яка потребує термінової пересадки нирки, вже пережила інсульт і, щоб вижити, тричі на тиждень мусить їздити на гемодіаліз. Для порятунку дівчинки лишилося зібрати половину необхідної суми.Про це йдеться у сюжеті ТСН. ua. Органи дівчинки відмовили через тяжку недугу – асоційований васкуліт. Шанс на повноцінне життя Олі дають білоруські медики. Операція коштує 60 тисяч євро. Наразі вдалося зібрати половину суми, але для лікування цього недостатньо.Раніше дівчинка була дуже активною дитиною, та влітку раптово захворіла.«Я ходила на танці, а зараз вже не ходжу, але хочу повернутися», розповіла дівчинка. У неї виявили тяжке автоімунне захворювання, яке «вбило» нирки дівчинки. У неї був високий тиск, на тлі якого стався ішемічний інсульт. Нині, аби жити, дівчинці тричі на тиждень очищають кров за допомогою гемодіалізу.«Я мрію бути здоровою, щоб танцювати», - додає дівчинка.Єдину дитину врятувати просять всі рідні. Оля ж вірить, що люди допоможуть, і вона знову зможе бути здоровою.Нагадаємо,загалом 60 тисяч євро. Аби допомгти дитині, у січні луцькі журналісти влаштували благодійну коляду.

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