Шахраї «зламали» сторінку мами хворої Олі Зілінської, жінка заблокувала картки

Олі Злінської та викрали номер телефону жінки, тож наразі картки, на які збирали благодійну допомгу для дівчинки, заблоковані.



Про це повідомила користувач Lina Shvaevska у



"УВАГА!!!!! Щойно телефонувала мама Олі Зілінської. Після сюжету ТСН шахраї зламали її сторінку у ФБ, вкрали номер телефону (хто знає Олесю - можете зателефонувати пересвідчитися). Олеся картки заблокувала, тому велике прохання наразі утриматися від грошових переказів. Завтра робочий день, мама дівчинки займеться відновленням рахунків. Також прохання репосту!!!" - написала жінка.



Нагадаємо, на лікуванні 9-річної Олі Зілінської збирають кошти вже понад півроку. Наразі

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