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Шахраї «зламали» сторінку мами хворої Олі Зілінської, жінка заблокувала картки

Шахраї «зламали» сторінку мами хворої Олі Зілінської, жінка заблокувала картки
Шахраї зламали сторінку у Facebook мами хворої Олі Злінської та викрали номер телефону жінки, тож наразі картки, на які збирали благодійну допомгу для дівчинки, заблоковані.

Про це повідомила користувач Lina Shvaevska у спільноті "Підслухано Горохів" у мережі Facebook.

"УВАГА!!!!! Щойно телефонувала мама Олі Зілінської. Після сюжету ТСН шахраї зламали її сторінку у ФБ, вкрали номер телефону (хто знає Олесю - можете зателефонувати пересвідчитися). Олеся картки заблокувала, тому велике прохання наразі утриматися від грошових переказів. Завтра робочий день, мама дівчинки займеться відновленням рахунків. Також прохання репосту!!!" - написала жінка.

Нагадаємо, на лікуванні 9-річної Олі Зілінської збирають кошти вже понад півроку. Наразі вдалося зібрати лише половину від необхідної суми в 60 тисяч євро.

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Теги: Оля Зілінська, пересадка нирки, благодійність
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Коментарі 3
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прокльони скотам
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Вкрали номер...ну ну, цікава казка.
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Якщо тебе таке не торкнулось, то це не значить, що такого немає. Через шахрайства такого типу всім бажано мати так званий "фінансовий" окремий номер і не світити його більш ніде.
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