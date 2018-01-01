Шахраї «зламали» сторінку мами хворої Олі Зілінської, жінка заблокувала картки
11 березень, 21:46
Шахраї зламали сторінку у Facebook мами хворої Олі Злінської та викрали номер телефону жінки, тож наразі картки, на які збирали благодійну допомгу для дівчинки, заблоковані.
Про це повідомила користувач Lina Shvaevska у спільноті "Підслухано Горохів" у мережі Facebook.
"УВАГА!!!!! Щойно телефонувала мама Олі Зілінської. Після сюжету ТСН шахраї зламали її сторінку у ФБ, вкрали номер телефону (хто знає Олесю - можете зателефонувати пересвідчитися). Олеся картки заблокувала, тому велике прохання наразі утриматися від грошових переказів. Завтра робочий день, мама дівчинки займеться відновленням рахунків. Також прохання репосту!!!" - написала жінка.
Нагадаємо, на лікуванні 9-річної Олі Зілінської збирають кошти вже понад півроку. Наразі вдалося зібрати лише половину від необхідної суми в 60 тисяч євро.
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Про це повідомила користувач Lina Shvaevska у спільноті "Підслухано Горохів" у мережі Facebook.
"УВАГА!!!!! Щойно телефонувала мама Олі Зілінської. Після сюжету ТСН шахраї зламали її сторінку у ФБ, вкрали номер телефону (хто знає Олесю - можете зателефонувати пересвідчитися). Олеся картки заблокувала, тому велике прохання наразі утриматися від грошових переказів. Завтра робочий день, мама дівчинки займеться відновленням рахунків. Також прохання репосту!!!" - написала жінка.
Нагадаємо, на лікуванні 9-річної Олі Зілінської збирають кошти вже понад півроку. Наразі вдалося зібрати лише половину від необхідної суми в 60 тисяч євро.
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Коментарі 3
прокльони скотам
Вкрали номер...ну ну, цікава казка.
Якщо тебе таке не торкнулось, то це не значить, що такого немає. Через шахрайства такого типу всім бажано мати так званий "фінансовий" окремий номер і не світити його більш ніде.
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