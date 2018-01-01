Аварія на Волині: п’яний молодик скерував авто у кювет

У Любомлі Volkswagen Golf злетів у кювет.За кермом авто був нетверезий 18-річний хлопець, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Зокрема, керуючи автомобілем у нетверезому стані, водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Внаслідок автопригоди 17 та 18-річні пасажирки Volkswagen Golf отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Ще один 19-річний пасажир легковика також травмувався, однак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.