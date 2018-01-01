Аварія на Волині: п’яний молодик скерував авто у кювет
Сьогодні, 13:29
У Любомлі Volkswagen Golf злетів у кювет.
За кермом авто був нетверезий 18-річний хлопець, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Зокрема, керуючи автомобілем у нетверезому стані, водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Внаслідок автопригоди 17 та 18-річні пасажирки Volkswagen Golf отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Ще один 19-річний пасажир легковика також травмувався, однак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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За кермом авто був нетверезий 18-річний хлопець, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Зокрема, керуючи автомобілем у нетверезому стані, водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Внаслідок автопригоди 17 та 18-річні пасажирки Volkswagen Golf отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Ще один 19-річний пасажир легковика також травмувався, однак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
"Бляхи" вбивають ваших дітей, а ви закриваєте очі. Малолєтка 18 років набрав таких самих і ледь не вбив, прокиньтесь, батьки!!
Розпорядок дня Любомльського/Ковельського/Ратнівського бидла: завезти контрабанду в Польшу, при цьому порушуючи всі ПДР, норми черги і поваги до людей. Вернутися в Україну. Пропити зароблені гроші, сісти п*яному на свої бляхи і їхати додому. І так щодня.
Коли вже ті бляхи зупинять.Кажуть в Доманово масово ввозять.Хтось зверху кришує потужний.Ніхто не може нічого вдіяти.
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