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На Волинь прилетіли жайворонки. ФОТО

На Волинь прилетіли жайворонки. ФОТО
На території Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" орнітологи спостерігають за весняною міграцією птахів.

Про це йдеться на сторінці НПП «Прип'ять-Стохід» у Facebook.

Тож, насамперед звернули увагу, що на Волинь прилетіли жайворонки.

"Найпершими вісниками весни на нашій території є жайворонок польовий, журавель сірий, гуска сіра, чайка (чібіс), чапля сіра, вівсянка очеретяна...", йдеться у повідомлені

Нагадаємо, що у Національному парку «Прип’ять – Стохід» пропонують відвідувачам орнітологічні екскурсії та подорожі річковими лабіринтами: тут розробили нову програму «Подорож човнами у царство птахів».
На Волинь прилетіли жайворонки. ФОТО
На Волинь прилетіли жайворонки. ФОТО
На Волинь прилетіли жайворонки. ФОТО
На Волинь прилетіли жайворонки. ФОТО

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Теги: орнітологи, Прип'ять, Стохід
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