На Волинь прилетіли жайворонки. ФОТО
Сьогодні, 10:07
На території Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" орнітологи спостерігають за весняною міграцією птахів.
Про це йдеться на сторінці НПП «Прип'ять-Стохід» у Facebook.
Тож, насамперед звернули увагу, що на Волинь прилетіли жайворонки.
"Найпершими вісниками весни на нашій території є жайворонок польовий, журавель сірий, гуска сіра, чайка (чібіс), чапля сіра, вівсянка очеретяна...", йдеться у повідомлені
Нагадаємо, що у Національному парку «Прип’ять – Стохід» пропонують відвідувачам орнітологічні екскурсії та подорожі річковими лабіринтами: тут розробили нову програму «Подорож човнами у царство птахів».
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Про це йдеться на сторінці НПП «Прип'ять-Стохід» у Facebook.
Тож, насамперед звернули увагу, що на Волинь прилетіли жайворонки.
"Найпершими вісниками весни на нашій території є жайворонок польовий, журавель сірий, гуска сіра, чайка (чібіс), чапля сіра, вівсянка очеретяна...", йдеться у повідомлені
Нагадаємо, що у Національному парку «Прип’ять – Стохід» пропонують відвідувачам орнітологічні екскурсії та подорожі річковими лабіринтами: тут розробили нову програму «Подорож човнами у царство птахів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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