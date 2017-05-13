На Волинь прилетіли жайворонки. ФОТО





Про це йдеться на сторінці НПП «Прип'ять-Стохід» у



Тож, насамперед звернули увагу, що на Волинь прилетіли жайворонки.



"Найпершими вісниками весни на нашій території є жайворонок польовий, журавель сірий, гуска сіра, чайка (чібіс), чапля сіра, вівсянка очеретяна...", йдеться у повідомлені



Нагадаємо, що у Національному парку «Прип’ять – Стохід» пропонують відвідувачам



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" орнітологи спостерігають за весняною міграцією птахів.Про це йдеться на сторінці НПП «Прип'ять-Стохід» у Facebook Тож, насамперед звернули увагу, що на Волинь прилетіли жайворонки."Найпершими вісниками весни на нашій території є жайворонок польовий, журавель сірий, гуска сіра, чайка (чібіс), чапля сіра, вівсянка очеретяна...", йдеться у повідомленіНагадаємо, що у Національному парку «Прип’ять – Стохід» пропонують відвідувачам орнітологічні екскурсії та подорожі річковими лабіринтами: тут розробили нову програму «Подорож човнами у царство птахів».

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