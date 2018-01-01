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Українців попереджають про новий вірус

Українців попереджають про новий вірус
Українці - під загрозою небезпечного вірусу. Він має усі симптоми застуди, але без температури.

Про це йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1», – пише ТСН.

Щойно у вас з’являється кашель, вам треба залишитися у ліжку вдома. Лікарі застерігають, що відсутність температури під час застуди – це небезпечно, оскільки без неї можуть протікати бронхіти та запалення легенів. Однак хворим без температури відмовляють у лікарняному. На це скаржаться користувачі соцмереж. У такій ситуації лікар має призначити додаткові обстеження: рентген та аналіз крові.

Перші три дні застуди – найважливіші. Якщо ви лікуватиметеся вдома, це допоможе уникнути смертельно небезпечних ускладнень.

У зоні ризику підступного вірусу й діти. Якщо немає температури – батьки відправляють малюків до садочку або школи. Та з нежитем та кашлем можна заробити запалення легенів. За даними ЮНІСЕФ, у світі кожні 30 секунд від пневмонії помирає одна дитина у віці до п’яти років. Це більше мільйона хлопчиків та дівчаток щорічно. Погіршення апетиту, біль у нижніх ребрах, під час фізичного навантаження, піт ллється рікою – негайно до лікаря. Це можуть бути прояви пневмонії без жару.

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Теги: здоров'я
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