Українців попереджають про новий вірус





Про це йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1», – пише



Щойно у вас з’являється кашель, вам треба залишитися у ліжку вдома. Лікарі застерігають, що відсутність температури під час застуди – це небезпечно, оскільки без неї можуть протікати бронхіти та запалення легенів. Однак хворим без температури відмовляють у лікарняному. На це скаржаться користувачі соцмереж. У такій ситуації лікар має призначити додаткові обстеження: рентген та аналіз крові.



Перші три дні застуди – найважливіші. Якщо ви лікуватиметеся вдома, це допоможе уникнути смертельно небезпечних ускладнень.



У зоні ризику підступного вірусу й діти. Якщо немає температури – батьки відправляють малюків до садочку або школи. Та з нежитем та кашлем можна заробити запалення легенів. За даними ЮНІСЕФ, у світі кожні 30 секунд від пневмонії помирає одна дитина у віці до п’яти років. Це більше мільйона хлопчиків та дівчаток щорічно. Погіршення апетиту, біль у нижніх ребрах, під час фізичного навантаження, піт ллється рікою – негайно до лікаря. Це можуть бути прояви пневмонії без жару.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці - під загрозою небезпечного вірусу. Він має усі симптоми застуди, але без температури.Про це йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1», – пише ТСН Щойно у вас з’являється кашель, вам треба залишитися у ліжку вдома. Лікарі застерігають, що відсутність температури під час застуди – це небезпечно, оскільки без неї можуть протікати бронхіти та запалення легенів. Однак хворим без температури відмовляють у лікарняному. На це скаржаться користувачі соцмереж. У такій ситуації лікар має призначити додаткові обстеження: рентген та аналіз крові.Перші три дні застуди – найважливіші. Якщо ви лікуватиметеся вдома, це допоможе уникнути смертельно небезпечних ускладнень.У зоні ризику підступного вірусу й діти. Якщо немає температури – батьки відправляють малюків до садочку або школи. Та з нежитем та кашлем можна заробити запалення легенів. За даними ЮНІСЕФ, у світі кожні 30 секунд від пневмонії помирає одна дитина у віці до п’яти років. Це більше мільйона хлопчиків та дівчаток щорічно. Погіршення апетиту, біль у нижніх ребрах, під час фізичного навантаження, піт ллється рікою – негайно до лікаря. Це можуть бути прояви пневмонії без жару.

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