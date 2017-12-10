Поверніть мені красу: волинянка стане героїнею нового шоу на всеукраїнському каналі

Марія Оноприяк.



20 березня о 22.00 на телеканалі «1+1» відбудеться прем’єра нового третього сезону проекту «Поверніть мені красу», учасницями якого є жінки, які зневірилися у собі через серйозні зовнішні вади, - повідомляє прес-служба каналу



Героїнею першого випуску стане 45-річна багатодітна мама Марія Оноприяк з села Іванівка Горохівського району Волинської області. Після народження чотирьох дітей у жінки з’явилась зайва вага, а також величезні розтяжки на тілі. Неправильне харчування погіршило проблему – у героїні утворився живіт-фартух, під яким з'явилися попрілості, виразки і ранки.



Марія має велике господарство, яке годує всю сім'ю. Але з ним учасниця проекту справляється самостійно: чоловік поїхав на заробітки до Польщі, а діти вчаться у місті. Кожен день для Марії - нестерпний біль, адже регулярні фізичні навантаження значно ускладнюють стан здоров’я учасниці.



Тим часом, через комплекси пов’язані з зовнішнім виглядом у Марії зіпсувалися стосунки з чоловіком, що призвело до відсутності їх близькості. Єдиною підтримкою героїні стали діти, адже навіть односельчани насміхаються над вагою жінки. Більше всього Марія боїться втратити коханого та не реалізувати свою давню мрію - відкрити власну ферму.



В рамках проекту «команда спасіння» у складі пластичного хірурга Ростислава Валіхновського, дизайнера Андре Тана, психолога Олени Любченко, а також експерта зі здорового способу життя Анни Буткевич допоможуть жінці не тільки змінити свій зовнішній вигляд, але й позбутися комплексів, навчитися любити себе та налагодити стосунки з чоловіком.



Як Марія Оноприяк буде проходити через фізичні випробування, а також чи зможе переступити через власні комплекси, дивіться 20 березня на телеканалі «1+1».



https://1plus1.ua/povernit-meni-krasu/video/novij-sezon-povernit-meni-krasu-z-20-berezna-na-11



Нагадаємо, що у програмі «Поверніть мені красу», яка успішно транслювалася на «1+1» два сезони поспіль, жінки отримують шанс не тільки виправити недоліки зовнішності, які роками негативно впливали на їхню долю, але і кардинально змінити своє життя. У цьому їм допомагає професійна «команда порятунку», до складу якої входять пластичний хірург Ростислав Валіхновський, дизайнер Андре Тан, психолог Олена Любченко, а також експерт зі здорового способу життя Анна Буткевич. Вони не тільки виправляють зовнішні вади героїнь, але і допомагають їм подолати психологічні травми, навчитися любити себе та відчути власну привабливість. Окрім того, особливістю нового сезону стане те, що команда проекту допоможе жінкам досягти цілей та реалізувати життєві плани, які раніше здавались недосяжними через їх зовнішні вади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новому проекті телеканалу «1+1» «Поверніть мені красу» візьму участь волинянка20 березня о 22.00 на телеканалі «1+1» відбудеться прем’єра нового третього сезону проекту «Поверніть мені красу», учасницями якого є жінки, які зневірилися у собі через серйозні зовнішні вади, - повідомляє прес-служба каналу 1+1. Героїнею першого випуску стане 45-річна багатодітна мама Марія Оноприяк з села Іванівка Горохівського району Волинської області. Після народження чотирьох дітей у жінки з’явилась зайва вага, а також величезні розтяжки на тілі. Неправильне харчування погіршило проблему – у героїні утворився живіт-фартух, під яким з'явилися попрілості, виразки і ранки.Марія має велике господарство, яке годує всю сім'ю. Але з ним учасниця проекту справляється самостійно: чоловік поїхав на заробітки до Польщі, а діти вчаться у місті. Кожен день для Марії - нестерпний біль, адже регулярні фізичні навантаження значно ускладнюють стан здоров’я учасниці.Тим часом, через комплекси пов’язані з зовнішнім виглядом у Марії зіпсувалися стосунки з чоловіком, що призвело до відсутності їх близькості. Єдиною підтримкою героїні стали діти, адже навіть односельчани насміхаються над вагою жінки. Більше всього Марія боїться втратити коханого та не реалізувати свою давню мрію - відкрити власну ферму.В рамках проекту «команда спасіння» у складі пластичного хірурга Р, дизайнера, психолога, а також експерта зі здорового способу життядопоможуть жінці не тільки змінити свій зовнішній вигляд, але й позбутися комплексів, навчитися любити себе та налагодити стосунки з чоловіком.Як Марія Оноприяк буде проходити через фізичні випробування, а також чи зможе переступити через власні комплекси, дивіться 20 березня на телеканалі «1+1».https://1plus1.ua/povernit-meni-krasu/video/novij-sezon-povernit-meni-krasu-z-20-berezna-na-11Нагадаємо, що у програмі «Поверніть мені красу», яка успішно транслювалася на «1+1» два сезони поспіль, жінки отримують шанс не тільки виправити недоліки зовнішності, які роками негативно впливали на їхню долю, але і кардинально змінити своє життя. У цьому їм допомагає професійна «команда порятунку», до складу якої входять пластичний хірург Ростислав Валіхновський, дизайнер Андре Тан, психолог Олена Любченко, а також експерт зі здорового способу життя Анна Буткевич. Вони не тільки виправляють зовнішні вади героїнь, але і допомагають їм подолати психологічні травми, навчитися любити себе та відчути власну привабливість. Окрім того, особливістю нового сезону стане те, що команда проекту допоможе жінкам досягти цілей та реалізувати життєві плани, які раніше здавались недосяжними через їх зовнішні вади.

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