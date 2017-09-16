У Луцьку 30 -річний чоловік випав з вікна багатоповерхівки
Сьогодні, 11:26
У Луцьку з вікна 4-го поверху будинку випав чоловік.
Інцидент трапився на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів, - повідомили в управлінні патрульної поліції.
Зазначається, що о 23:40 екіпаж патрульних отримав виклик про спробу самогубства.
"30-річний чоловік випав з вікна 4 поверху. Власник квартири сказав, що не знає мотивів дій свого товариша", - йдеться у повідомлені.
Потерпілого шпиталізували з ушкодженнями хребта. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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Інцидент трапився на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів, - повідомили в управлінні патрульної поліції.
Зазначається, що о 23:40 екіпаж патрульних отримав виклик про спробу самогубства.
"30-річний чоловік випав з вікна 4 поверху. Власник квартири сказав, що не знає мотивів дій свого товариша", - йдеться у повідомлені.
Потерпілого шпиталізували з ушкодженнями хребта. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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