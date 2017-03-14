Уряд погодив призначення нового губернатора Волині, - ЗМІ
Сьогодні, 14:13
Як повідомляють ЗМІ, Кабінет міністрів України 14 березня вніс подання на призначення нового голови Волинської обласної державної адміністрації.
Прізвище нового претендента на посаду «губернатора» Волині – Олександр Савченко, - пише ВолиньUA.
Савченко - генерал-лейтенант, котрий раніше перебував на посаді заступника Міністра МВС України та обіймав посаду першого заступника голови Київської ОДА.
Наразі рішення про призначення нового голови ОДА залежить від Президента Петра Порошенка.
Таким чином, вже найближчими днями можна очікувати відповідного Указу Президента та представлення нового керівника виконавчої гілки влади на Волині.
Нагадаємо, інформація про призначення Савченка в медіа-просторі з'явилася напередодні Нового року.
Сам Савченко це повідомлення ні спростував, ні підтвердив.
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Прізвище нового претендента на посаду «губернатора» Волині – Олександр Савченко, - пише ВолиньUA.
Савченко - генерал-лейтенант, котрий раніше перебував на посаді заступника Міністра МВС України та обіймав посаду першого заступника голови Київської ОДА.
Наразі рішення про призначення нового голови ОДА залежить від Президента Петра Порошенка.
Таким чином, вже найближчими днями можна очікувати відповідного Указу Президента та представлення нового керівника виконавчої гілки влади на Волині.
Нагадаємо, інформація про призначення Савченка в медіа-просторі з'явилася напередодні Нового року.
Сам Савченко це повідомлення ні спростував, ні підтвердив.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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