Уряд погодив призначення нового губернатора Волині, - ЗМІ





Прізвище нового претендента на посаду «губернатора» Волині – Олександр Савченко, - пише



Савченко - генерал-лейтенант, котрий раніше перебував на посаді заступника Міністра МВС України та обіймав посаду першого заступника голови Київської ОДА.



Наразі рішення про призначення нового голови ОДА залежить від Президента Петра Порошенка.



Таким чином, вже найближчими днями можна очікувати відповідного Указу Президента та представлення нового керівника виконавчої гілки влади на Волині.



Нагадаємо, інформація про призначення Савченка в медіа-просторі



Сам Савченко це повідомлення

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