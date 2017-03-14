вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уряд погодив призначення нового губернатора Волині, - ЗМІ

Уряд погодив призначення нового губернатора Волині, - ЗМІ
Як повідомляють ЗМІ, Кабінет міністрів України 14 березня вніс подання на призначення нового голови Волинської обласної державної адміністрації.

Прізвище нового претендента на посаду «губернатора» Волині – Олександр Савченко, - пише ВолиньUA.

Савченко - генерал-лейтенант, котрий раніше перебував на посаді заступника Міністра МВС України та обіймав посаду першого заступника голови Київської ОДА.

Наразі рішення про призначення нового голови ОДА залежить від Президента Петра Порошенка.

Таким чином, вже найближчими днями можна очікувати відповідного Указу Президента та представлення нового керівника виконавчої гілки влади на Волині.

Нагадаємо, інформація про призначення Савченка в медіа-просторі з'явилася напередодні Нового року.

Сам Савченко це повідомлення ні спростував, ні підтвердив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Савченко, Волинська ОДА, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні запрацює єдиний реєстр отримувачів субсидій
Сьогодні, 14:24
Волинський природний парк показали в шоу на каналі «2+2»
Сьогодні, 14:20
Уряд погодив призначення нового губернатора Волині, - ЗМІ
Сьогодні, 14:13
У Луцьку чоловік затримав грабіжника, який відібрав у дівчини телефон
Сьогодні, 14:11
У Миколаєві фура з цибулею протаранила будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:03
Схожі новини
Савченко прокоментував, чи очолить ОДА на Волині Савченко прокоментував, чи очолить ОДА на Волині
15 лютий, 22:51
Протести у Луцьку прокоментував голова СБУ Протести у Луцьку прокоментував голова СБУ
14 березень, 2017, 19:19
Ніхто партійних табличок не вивішував, - Зінкевич про акцію в ОДА Ніхто партійних табличок не вивішував, - Зінкевич про акцію в ОДА
14 березень, 2017, 11:41
Рок-оркестр «Brevis» привезе в Луцьк ексклюзивний мікс відомої музики Рок-оркестр «Brevis» привезе в Луцьк ексклюзивний мікс відомої музики
Сьогодні, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський природний парк показали в шоу на каналі «2+2»
Сьогодні, 14:20
 1
Уряд погодив призначення нового губернатора Волині, - ЗМІ
Сьогодні, 14:13
 1
Подарунки та сертифікати: луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*
Сьогодні, 13:45
 1
Марія Хурсенко: Пам’ятаю, мене в дитинстві через тата навіть побоювалися
Сьогодні, 10:42
 1
Важко в навчанні – легко в бою: на Волині - «вогневий» вишкіл загонів тероборони
Сьогодні, 10:18
 1
Медіа
відео
1/8