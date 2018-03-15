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На Волині зі стовпів украли телефонний кабель

На Волині зі стовпів украли телефонний кабель
100 метрів телефонного кабелю вкрали у Володимирі-Волинському.

Про це 14 березня повідомили Володимир-Волинський відділ поліції працівники «Укртелекому», – пише Володимир медіа.

Під час перевірки якості телефонного зв’язку, нарікання на який надійшли ще 12 березня, виявилося, що на вулицях Залізняка та Богдана Лепкого невідомі із телефонних опор зняли кабель.

Усього украли 100 метрів. Сума збитків встановлюється.

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Теги: крадіжка
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