На Волині зі стовпів украли телефонний кабель





Про це 14 березня повідомили Володимир-Волинський відділ поліції працівники «Укртелекому», – пише



Під час перевірки якості телефонного зв’язку, нарікання на який надійшли ще 12 березня, виявилося, що на вулицях Залізняка та Богдана Лепкого невідомі із телефонних опор зняли кабель.



Усього украли 100 метрів. Сума збитків встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 100 метрів телефонного кабелю вкрали у Володимирі-Волинському.Про це 14 березня повідомили Володимир-Волинський відділ поліції працівники «Укртелекому», – пише Володимир медіа Під час перевірки якості телефонного зв’язку, нарікання на який надійшли ще 12 березня, виявилося, що на вулицях Залізняка та Богдана Лепкого невідомі із телефонних опор зняли кабель.Усього украли 100 метрів. Сума збитків встановлюється.

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