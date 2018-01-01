У Луцьку - обшуки в суді. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 18:59
У Луцькому міськрайонному суд відбуваються обшуки.
Слідчі дії правоохоронці проводять 15 березня в другій половині робочого дня, - повідомили джерела Інформаційного агентства ВолиньPost.
Відомо, що силовики, зокрема, обшукують кабінети суддів Олега Ющука та Андрія Сівчука.
Слідчі дії проводять у корпусі міськрайонного суду на вулиці Конякіна.
За попередньою інформацією, йдеться про звинувачення в хабарництві. Нібито вимагали гроші за непритягнення громадянина до відповідальності по ст. 130 КУПАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Слідчі дії правоохоронці проводять 15 березня в другій половині робочого дня, - повідомили джерела Інформаційного агентства ВолиньPost.
Відомо, що силовики, зокрема, обшукують кабінети суддів Олега Ющука та Андрія Сівчука.
Слідчі дії проводять у корпусі міськрайонного суду на вулиці Конякіна.
За попередньою інформацією, йдеться про звинувачення в хабарництві. Нібито вимагали гроші за непритягнення громадянина до відповідальності по ст. 130 КУПАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні відкриють чотири дільниці для вибору президента Росії
Сьогодні, 19:33
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 березня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку - обшуки в суді. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 18:59
«StrikeCity» запрошує на шалені вечори
Сьогодні, 18:41
«ПриватБанк» відновить «теплі» кредити протягом двох тижнів*
Сьогодні, 18:10