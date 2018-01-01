У Луцьку - обшуки в суді. ОНОВЛЮЄТЬСЯ





Слідчі дії правоохоронці проводять 15 березня в другій половині робочого дня, - повідомили джерела Інформаційного агентства ВолиньPost.



Відомо, що силовики, зокрема, обшукують кабінети суддів Олега Ющука та Андрія Сівчука.



Слідчі дії проводять у корпусі міськрайонного суду на вулиці Конякіна.



За попередньою інформацією, йдеться про звинувачення в хабарництві. Нібито вимагали гроші за непритягнення громадянина до відповідальності по ст. 130 КУПАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).



Головне фото - ілюстративне.

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