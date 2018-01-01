вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Центральну вулицю Луцька затоплює нечистотами. ФОТО

Центральну вулицю Луцька затоплює нечистотами. ФОТО
На вулиці Лесі Українки у Луцьку виливаються нечистоти.

Рідина пісочного кольору витікає із каналізаційного люка і затоплює територію біля аптеки "Копійочка" та книгарні "Є".

За словами працівників аптеки, затоплювати почало близько 7:30. Вони вже поінформували про цей випадок "Луцькводоканал". У КП запевнили, що вже знають про затоплення, однак станом на 9:30 нікого з працівників підприємства на місці не було.

Зі слів фармацевтів, раніше таке вже було, коли йшли сильні дощі.

Затоплює також територію на перетині вулиці Лесі Українки та Кривого Валу.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нечистоти, Луцькводоканал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські фермери мають звітувати про доходи
Сьогодні, 09:57
У місті на Волині діти платитимуть 3 гривні за проїзд
Сьогодні, 09:47
Центральну вулицю Луцька затоплює нечистотами. ФОТО
Сьогодні, 09:44
Повідомили, хто вивозитиме сміття замість скандального «М.Ж.К»
Сьогодні, 09:44
Жана Рено вразила краса Карпат
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
Один з мікрорайонів Луцька вночі залишиться без води Один з мікрорайонів Луцька вночі залишиться без води
13 березень, 17:59
«Волиньобленерго» поки не припинятиме електропостачання боржникам «Волиньобленерго» поки не припинятиме електропостачання боржникам
27 лютий, 12:47
Енергетики не відключать світло волинським водоканалам до потепління Енергетики не відключать світло волинським водоканалам до потепління
27 лютий, 06:18
«Луцькводоканал» витратить 1,7 мільйона на сервісний центр «Луцькводоканал» витратить 1,7 мільйона на сервісний центр
24 лютий, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
15 березень, 10:09
 2
Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 01:59
 1
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Введення в оману: у луцькій поліклініці прокоментували заяви про поганий ремонт
15 березень, 17:20
 1
Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО
15 березень, 13:26
 1
Медіа
відео
1/8