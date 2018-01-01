Центральну вулицю Луцька затоплює нечистотами. ФОТО

На вулиці Лесі Українки у Луцьку виливаються нечистоти.Рідина пісочного кольору витікає із каналізаційного люка і затоплює територію біля аптеки "Копійочка" та книгарні "Є".За словами працівників аптеки, затоплювати почало близько 7:30. Вони вже поінформували про цей випадок "Луцькводоканал". У КП запевнили, що вже знають про затоплення, однак станом на 9:30 нікого з працівників підприємства на місці не було.Зі слів фармацевтів, раніше таке вже було, коли йшли сильні дощі.Затоплює також територію на перетині вулиці Лесі Українки та Кривого Валу.