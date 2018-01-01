Центральну вулицю Луцька затоплює нечистотами. ФОТО
Сьогодні, 09:44
На вулиці Лесі Українки у Луцьку виливаються нечистоти.
Рідина пісочного кольору витікає із каналізаційного люка і затоплює територію біля аптеки "Копійочка" та книгарні "Є".
За словами працівників аптеки, затоплювати почало близько 7:30. Вони вже поінформували про цей випадок "Луцькводоканал". У КП запевнили, що вже знають про затоплення, однак станом на 9:30 нікого з працівників підприємства на місці не було.
Зі слів фармацевтів, раніше таке вже було, коли йшли сильні дощі.
Затоплює також територію на перетині вулиці Лесі Українки та Кривого Валу.
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Рідина пісочного кольору витікає із каналізаційного люка і затоплює територію біля аптеки "Копійочка" та книгарні "Є".
За словами працівників аптеки, затоплювати почало близько 7:30. Вони вже поінформували про цей випадок "Луцькводоканал". У КП запевнили, що вже знають про затоплення, однак станом на 9:30 нікого з працівників підприємства на місці не було.
Зі слів фармацевтів, раніше таке вже було, коли йшли сильні дощі.
Затоплює також територію на перетині вулиці Лесі Українки та Кривого Валу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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