Зарплата і соцдопомога: скільки за рік заробив головний поліцейський Волині

Доходи начальника управління ГУНП у Волинській областіза 2017 рік становили понад 300 тисяч гривень.Такі дані вніс поліцейський у свою щорічну електронну декларацію.Так, у цілому ця сума становить 366 033 грн. З них за роботу на посаді очільника волинської поліції Шпига отримав 364 041 грн., соціальної допомоги від департаменту соціальної політики Луцької міської ради – 1200 грн. та 792 грн. благодійної допомоги від БФ «Лікарняна каса правоохоронців Волині».Заробіток дружини– це дохід від відчуження нерухомого майна у розмірі 43 596 грн. Також вона отримала спадщину від, однак її обсяг не вказаний.Руслана Шпига придбала у 2017 році земельну ділянку у Луцьку площею 635 кв.м. Крім того, з жовтня набула права власності на 50 % квартири у Бродах Львівської області загальною площею 41,6 кв.м. Ще 50 % належитьУ Петра Шпиги та членів його сім'ї немає жодних грошових активів у банках та цінних паперів.До слова, у Петра Шпиги є квартира 79.10 кв.м., придбана у 2015 році, в якому по 25 % належить йому, дружині та двом донькам, та надувний човен за 6000 грн. із мотором до нього за 25 380 грн.; у власності дружини є дачний будинок та земельна ділянка у Луцьку, придбані у 2015 та 2012 роках відповідно.