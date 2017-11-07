«Аби дитина не хворіла взимку, її потрібно загартовувати влітку», - луцький педіатр
Сьогодні, 17:04
Щорічно у період сильних морозів підвищується кількість захворювань, і діти страждають від того чи не найбільше. Цього року епідемія грипу також не оминула Луцьк. У школах та дошкільних закладах був введений карантин, аби запобігти поширенню інфекції. Як уникнути шансу на захворювання дитини у розпал епідемії – питання, яке задає мало не кожна матуся.
Завідувач педіатричного відділення №2 Луцької міської дитячої поліклініки Валентина Федчук розповіла, що на сьогоднішній день не існує жодного противірусного препарату, який можна застосувати до хвороби.
«Є препарати, які використовуються для лікування, а не для попередження грипу, і ці препарати використовуються тільки на стаціонарному лікування», - додала вона.
Лікар-педіатр впевнена, що для профілактики грипу існує лише одне – проведення щеплення проти хвороби.
«Щеплення проводиться найкраще в кінці жовтня – на початку листопада для того, щоб ще створився імунітет, а для цього потрібно як мінімум 30-діб. До прикладу, якщо епідемія відбудеться у грудні-січні, то дитина вже буде захищена. На сьогоднішній день у Луцьку є багато сімей, які випробували це на собі. Щеплення потрібно провести усім членам сім’ї: починаючи з 6-ти місячної дитини, і закінчуючи найстаршими родичами. Це створює у сім’ї той клімат, у якому діти не будуть хворіти», - розповіла вона.
Також, аби дитина не хворіла взимку, її потрібно загартовувати влітку.
«Дитині потрібно надати повноцінний літній відпочинок, а саме - достатньо часу проводити на вулиці, займатися водними процедурами, правильно харчуватися. Головне, робити це до того, як дитина захворіє», - наголошує Валентина Федчук, додавши, що чарівних ліків, які сучасні батьки тонами закуповують, не існує.
Цього року епідемія грипу відбувалась так: висока температура, сильна ринорея та ларингіт. Це все ускладнювалося на 5-6 день гайморитами, атитами та пневмоніями, - каже посадовець.
Лікар переконана: щоб запобігти ускладнення потрібно вчасно викликати лікаря, а не сподіватися, що все пройде саме.
«Викликати лікаря потрібно у перший день захворюваності, а не йти до аптеки та купляти багато противірусних ліків, які не лікують, а можуть ще більше підняти температуру. Тому лише лікар повинен скерувати батьків на лікування у дитини саме того симптому, що є, а не всього підряд. Я завжди кажу, що не потрібно купляти багатокомпонентні препарати, дітям ці препарати не використовуються. Тут потрібно чітке призначення препарату на кілограми ваги дитини», - говорить вона.
Валентина Федчук додає, що, коли дитина не повністю одужала, а їй просто стало трішки краще, не можна вести її до школи чи іншого закладу без огляду лікаря.
«Дитині стає краще на 4-5 день, і часто батьки просто відводять їх до навчального закладу. Така поведінка не припустима, адже саме в цій ситуації у дитини може бути ускладнення, яке важче лікувати. Це так звана друга хвиля хвороби», - каже медик.
Також лікар-педіатр попереджає усіх батьків не приймати без призначення лікаря антибіотики, адже на вірус вони не діють.
«Батьки, купляючи в аптеках антибіотики жарознижуючі або широкого застосування, і цих 5 днів, коли дитина їх приймає, це лише отруює її організм. А далі, коли лікарю потрібно лікувати дитину і через ускладнення мусово виписати сильний препарат, виникає проблема, через яку дуже важко знайти тактику лікування. А все тому, що мама вже лікувала. І до цього всього дитині потрібно вживати багато рідини, щоб виходили токсини», - додає вона.
На завершення, після хвороби потрібно пройти реабілітацію, аби підняти імунітет та протистояти надалі ускладненням, які можуть виникнути.
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Завідувач педіатричного відділення №2 Луцької міської дитячої поліклініки Валентина Федчук розповіла, що на сьогоднішній день не існує жодного противірусного препарату, який можна застосувати до хвороби.
«Є препарати, які використовуються для лікування, а не для попередження грипу, і ці препарати використовуються тільки на стаціонарному лікування», - додала вона.
Лікар-педіатр впевнена, що для профілактики грипу існує лише одне – проведення щеплення проти хвороби.
«Щеплення проводиться найкраще в кінці жовтня – на початку листопада для того, щоб ще створився імунітет, а для цього потрібно як мінімум 30-діб. До прикладу, якщо епідемія відбудеться у грудні-січні, то дитина вже буде захищена. На сьогоднішній день у Луцьку є багато сімей, які випробували це на собі. Щеплення потрібно провести усім членам сім’ї: починаючи з 6-ти місячної дитини, і закінчуючи найстаршими родичами. Це створює у сім’ї той клімат, у якому діти не будуть хворіти», - розповіла вона.
Також, аби дитина не хворіла взимку, її потрібно загартовувати влітку.
«Дитині потрібно надати повноцінний літній відпочинок, а саме - достатньо часу проводити на вулиці, займатися водними процедурами, правильно харчуватися. Головне, робити це до того, як дитина захворіє», - наголошує Валентина Федчук, додавши, що чарівних ліків, які сучасні батьки тонами закуповують, не існує.
Цього року епідемія грипу відбувалась так: висока температура, сильна ринорея та ларингіт. Це все ускладнювалося на 5-6 день гайморитами, атитами та пневмоніями, - каже посадовець.
Лікар переконана: щоб запобігти ускладнення потрібно вчасно викликати лікаря, а не сподіватися, що все пройде саме.
«Викликати лікаря потрібно у перший день захворюваності, а не йти до аптеки та купляти багато противірусних ліків, які не лікують, а можуть ще більше підняти температуру. Тому лише лікар повинен скерувати батьків на лікування у дитини саме того симптому, що є, а не всього підряд. Я завжди кажу, що не потрібно купляти багатокомпонентні препарати, дітям ці препарати не використовуються. Тут потрібно чітке призначення препарату на кілограми ваги дитини», - говорить вона.
Валентина Федчук додає, що, коли дитина не повністю одужала, а їй просто стало трішки краще, не можна вести її до школи чи іншого закладу без огляду лікаря.
«Дитині стає краще на 4-5 день, і часто батьки просто відводять їх до навчального закладу. Така поведінка не припустима, адже саме в цій ситуації у дитини може бути ускладнення, яке важче лікувати. Це так звана друга хвиля хвороби», - каже медик.
Також лікар-педіатр попереджає усіх батьків не приймати без призначення лікаря антибіотики, адже на вірус вони не діють.
«Батьки, купляючи в аптеках антибіотики жарознижуючі або широкого застосування, і цих 5 днів, коли дитина їх приймає, це лише отруює її організм. А далі, коли лікарю потрібно лікувати дитину і через ускладнення мусово виписати сильний препарат, виникає проблема, через яку дуже важко знайти тактику лікування. А все тому, що мама вже лікувала. І до цього всього дитині потрібно вживати багато рідини, щоб виходили токсини», - додає вона.
На завершення, після хвороби потрібно пройти реабілітацію, аби підняти імунітет та протистояти надалі ускладненням, які можуть виникнути.
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