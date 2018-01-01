Кімната в гуртожитку і Toyota: що в декларації головного митника Волині
Сьогодні, 17:25
Начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький оприлюднив свої доходи за минулий рік.
У щорічній електронній декларації митник задекларував 301 093 грн. прибутків.
Зокрема він отримав 281 288 грн. за роботу у Волинській митниці та 19 805 грн. за роботу у департаменті самоврядного контролю Вінницької міської ради. До слова, Кривіцький є також депутатом Вінницької міської ради.
Готівкою митник зберігає 165 000 грн.
З 2011 року посадовець володіє автомобілем Toyota Venza 2011 року випуску.
З 1987 року йому належить кімната у вінницькому гуртожитку площею 10 кв. м., а з 2016 року – квартира у Ковелі площею 54 кв. м.
Також у власності Кривіцького – земельна ділянка у Вінницькій області, площа якої становить 1094 кв.м.
Нагадаємо, в інтерв’ю для Інформаційного агентства ВолиньPost Віктор Кривіцький розповів про будівництво нових пунктів пропуску, боротьбу з чергами на кордоні та корупцією в органах митниці, а ще поділився, чи хотів би посидіти у кріслі губернатора Волині.
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У щорічній електронній декларації митник задекларував 301 093 грн. прибутків.
Зокрема він отримав 281 288 грн. за роботу у Волинській митниці та 19 805 грн. за роботу у департаменті самоврядного контролю Вінницької міської ради. До слова, Кривіцький є також депутатом Вінницької міської ради.
Готівкою митник зберігає 165 000 грн.
З 2011 року посадовець володіє автомобілем Toyota Venza 2011 року випуску.
З 1987 року йому належить кімната у вінницькому гуртожитку площею 10 кв. м., а з 2016 року – квартира у Ковелі площею 54 кв. м.
Також у власності Кривіцького – земельна ділянка у Вінницькій області, площа якої становить 1094 кв.м.
Нагадаємо, в інтерв’ю для Інформаційного агентства ВолиньPost Віктор Кривіцький розповів про будівництво нових пунктів пропуску, боротьбу з чергами на кордоні та корупцією в органах митниці, а ще поділився, чи хотів би посидіти у кріслі губернатора Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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