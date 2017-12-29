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Квартири, готівка, земля: які статки у сім’ї керівника СБУ Волині

Квартири, готівка, земля: які статки у сім’ї керівника СБУ Волині
Керівник управління СБУ у Волинській області Юрій Фелонюк у 2017 році, крім заробітної плати, отримав соціальну допомогу та проценти від збережень у банку, а його дружина отримала чимало доходів від надання в оренду майна.

Такі дані містяться в електронній декларації за минулий рік дружини правоохоронця Діани Фелонюк, яка працює суддею у Хмельницькому окружному адміністративному суді.

Заробітна плата Юрія Фелонюка становила 320 570 грн. Від «Ощадбанку» йому надійшло 1017 грн. процентів, а від департаменту соціальної політики Луцької міської ради – разова грошова допомога у сумі 1200 грн.

Діана Фелонюк за рік отримала такі прибутки: 32 151 грн. - зарплата; 4836 грн. - від оренди майнового паю ТзОВ «Заслуч»; 2087 грн. процентів від ПриватБанку; 8169 грн. - кредитна лінія до зарплатної банківської карти від ПриватБанку; 10320 грн. допомоги при народженні дитини; 752 грн. за рахунок акції «бонус плюс» від ПриватБанку; 190 00 грн. - дохід від надання майна в оренду; 1300 грн. – благодійна допомога від ТзОВ «Заслуч».

Юрій Фелонюк на безоплатній основі користується автомобілем BMW X5 2012 року випуску, а Діана Фелонюк – автівкою Volkswagen Touareg 2015 року випуску.

Подружжя має збереження 63000 доларів. Крім того, дружина керівника СБУ має активи у ПриватБанку - 25474 гривень та 14 доларів.

Як ідеться у документі, сім’я Фелонюків орендує у Липинах Луцького району житловий будинок площею 202,8 кв. м. У власноті родини є квартира в Києві площею 93,6 кв. м., квартира площею 70,4 тисячі кв.м. та житловий будинок площею 123,4 кв.м. у Старокостянтинові Хмельницької області.

Дружині начальника УСБУ у Волинській області також належать дві земельні ділянки: у селі Ружичанка Хмельницького району площею 1,5 тисячі кв.м. та у селі Сахнівці Старокостянтинівському району на Хмельниччині площею майже 21,9 тисячі кв.м.

Донька Анна Фелонюк володіє земельною ділянкою площею 1000 кв.м. у селі Лісові Гринівці Хмельницької області.


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Теги: Юрій Фелонюк, декларації-2018
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