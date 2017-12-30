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Учасниця Олімпійських ігор тренується серед сміття, бо на «Авангарді» «пошкодить газон». ВІДЕО

Учасниця Олімпійських ігор тренується серед сміття, бо на «Авангарді» «пошкодить газон». ВІДЕО
Серед сміття і компаній шанувальників міцних напоїв на території закинутого військового містечка тренується надія легкої атлетики Волині, метальниця молота, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро — Ірина Климець.

На стадіоні «Авангард» дівчині заборонили тренуватися, адже вона може пошкодити футбольний газон, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Нині для тренування спортсменки обласна федерація легкої атлетики залила бетонний майданчик, звідки й метає молот спортсменка.

«Як я виконала олімпійський норматив у 16-му році, Володимир Петрович (Рудюк Володимир Петрович – президент федерації, – ред.) залив цей сектор. 3 на 3 бетон. Зараз він нам пообіцяв, що має його перезалити, бо він вже посипався. Пообіцяв, що коли зійде сніг, то він перезаллє», – каже спортсменка.

На стадіоні «Авангард», де є єдиний в області сучасний сектор для метання молота, учасниці Олімпійських ігор та призерці чемпіонатів світу та Європи заборонили тренуватися, адже вона може пошкодити футбольний газон, на якому домашні матчі проводить ФК «Волинь».

«З «Авангардом» це просто закрита тема. Хіба що там дозволять метати лише на самому чемпіонаті України і на міжнародних змаганнях, які там є. То там тільки дозволяють метати по 6 спроб і все», – додає Ірина Климець.

На території військового містечка на вулиці Володимирській заважають тренуватися не лише купи сміття, а й сумнівні компанії.

Нині спортсменка готується до чемпіонату Європи в Берліні. Також дівчина планує взяти участь в Олімпіаді у Токіо.

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Теги: спорт, варте уваги
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