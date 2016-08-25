Лучанка продовжує боротьбу за серце холостяка у популярному телешоу





Ефір програми відбувся 16 березня.



На першому тижні холосятк влаштував для дівчат подорож та признавчив побачення для кількох із них. Лучанка не отримала запрошення на рандеву, однак під час церемонії троянд отримала від холостяка заповітну квітку, яка є квитком у наступний випуск. Попри хвилювання, чи не забув Рожден їхньої першої зустрічі, чоловік таки запросив Іванну продовжувати участь у шоу.



До слова, наступний ефір відбудеться на СТБ у п'ятницю, 24 березня.



Нагадаємо, 21-річна лучанка



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другому випуску шоу «Холостяк-8» головний герой Рожден Анусі попрощався одразу з трьома дівчатами. Лучанка Іванна ж здобула знак прихильності - червону троянду, тож вона продовжить боротьбу за перемогу.Ефір програми відбувся 16 березня.На першому тижні холосятк влаштував для дівчат подорож та признавчив побачення для кількох із них. Лучанка не отримала запрошення на рандеву, однак під час церемонії троянд отримала від холостяка заповітну квітку, яка є квитком у наступний випуск. Попри хвилювання, чи не забув Рожден їхньої першої зустрічі, чоловік таки запросив Іванну продовжувати участь у шоу.До слова, наступний ефір відбудеться на СТБ у п'ятницю, 24 березня.Нагадаємо, 21-річна лучанка прийшла на проект , аби підкорити серце харзматичного, цілеспрямоваоного та розумного чоловіка

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