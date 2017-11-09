Волинський «кіборг» потребує допомоги
Сьогодні, 19:21
Волинський "кіборг" Андрій Луцик, який після поввернення з фронту тривалий час бореться за своє здоров'я, потребує допомоги.
Про це на своїй сторінці у мережi Facebook повідомила волонтерка Наталія Попова.
Луцик був добровольцем, обороняв Донецький аеропот. Чоловік отримав тяжкі обмороження кінцівок та загальне обмороження, яке дало важкі наслідки. Луцик отримав інвалідність 2 групи та вже переніс 11 операцій.
"АНДРІЙ ЛУЦИК МАЄ ЗАКРИТИ САМОСТІЙНО РАХУНОК ЗА СВОЄ ЛІКУВАННЯ НА 98 000 гнр. !!!!
МИ МУСИМО ДОПОМОГТИ….
Воював він за нас..." - пише Попова.
Лікарі після численнних консиліумів порадили 2кіборгу" спробувати сучасний мктод клітинної терапії - введенння культивованх мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку. Мета методу - досягти ремісії з приводу синдрому Рейно, покращити рух пальців, вилікувати трофічні виразки.
"Простими словами в Андрія вже виконали забір кісткового мозку та крові. Потім цей кістковий мозок та кров передали в клініку «VIRTUS” , де з цього матеріалу вирощують стовбурові клітини.. З крові приготували спеціальний препарат (АМК – автомезоконцентрат тромбоцитів).. А з кісткового мозку VIRTUS вирощує 100 млн. мезенхімальних клітин.. Далі виготовлені препарати та вирощені в лабараторії VIRTUS клітини вводяться протягом 2 місяців за певнею схемою", - повідомляє волонтерка.
Однак нині Луцик вже боргує клніці 98 тисяч гривень за підготовку препаратів крові та вирощування стовбурових клітин за собівартістю. Окрім того, паралельно чоловік проходить й інше лікування.
"Нагадаємо, що Андрій виховує двох синів-школярів Богдана і Максима.. Дружина Наталя працює в дитячому садочку.. Пенсія інваліда війни II групи з усіма надбавками на сьогодні складає 4 200 грн... Знайти 98 000 грн на лікування воїна для сім”ї Луциків нереально", - йдеться у дописі.
Попова також зазначає, що стосвно коштів для лікування Луцька вже направили десятки звернень, зокрема й до Волинської облради, облдержадміністрації та Ковельської міської ради.
"Як результат: Обласне управління охорони здоров”я, яке має виділяти ліки інвалідам війни за рецептами, за місцем проживання за 5 місяців надало безоплатно ліків аж на 1 500 грн. ( а Андрій проплатив за цей час за ліки більше 80 000 грн). Від Ковельської міської ради депутати з особистого фонду надали 8000 грн.. А від Облради та від ОДА – чекаємо і досі відповідей.. Одні балачки і обіцянки.. Реалії на сьогодні – ТАКІ ЯК АНДРІЙ ГЕРОЇ ВІЙНИ РЕАЛЬНО КИНУТІ ДЕРЖАВОЮ.... НА НОВІТНІЙ МЕДИЧНИЙ МЕТОД, ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛЬНО ДАТИ АНДРІЮ БІЛЬШ ЯКІСНЕ ЖИТТЯ ДЕРЖАВА КОШТІВ НЕ ВИДІЛЯЄ....
І МИ ЗНОВУ ЗБИРАЄМО ГРОШІ", - пише Попова.
Аби допомогти воїну, кошти треба перераховуват на картку дружини.
Картка допомоги Луцику в Приватбанку
Луцик Наталія Миколаївна 5168 7573 5622 2440
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у мережi Facebook повідомила волонтерка Наталія Попова.
Луцик був добровольцем, обороняв Донецький аеропот. Чоловік отримав тяжкі обмороження кінцівок та загальне обмороження, яке дало важкі наслідки. Луцик отримав інвалідність 2 групи та вже переніс 11 операцій.
"АНДРІЙ ЛУЦИК МАЄ ЗАКРИТИ САМОСТІЙНО РАХУНОК ЗА СВОЄ ЛІКУВАННЯ НА 98 000 гнр. !!!!
МИ МУСИМО ДОПОМОГТИ….
Воював він за нас..." - пише Попова.
Лікарі після численнних консиліумів порадили 2кіборгу" спробувати сучасний мктод клітинної терапії - введенння культивованх мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку. Мета методу - досягти ремісії з приводу синдрому Рейно, покращити рух пальців, вилікувати трофічні виразки.
"Простими словами в Андрія вже виконали забір кісткового мозку та крові. Потім цей кістковий мозок та кров передали в клініку «VIRTUS” , де з цього матеріалу вирощують стовбурові клітини.. З крові приготували спеціальний препарат (АМК – автомезоконцентрат тромбоцитів).. А з кісткового мозку VIRTUS вирощує 100 млн. мезенхімальних клітин.. Далі виготовлені препарати та вирощені в лабараторії VIRTUS клітини вводяться протягом 2 місяців за певнею схемою", - повідомляє волонтерка.
Однак нині Луцик вже боргує клніці 98 тисяч гривень за підготовку препаратів крові та вирощування стовбурових клітин за собівартістю. Окрім того, паралельно чоловік проходить й інше лікування.
"Нагадаємо, що Андрій виховує двох синів-школярів Богдана і Максима.. Дружина Наталя працює в дитячому садочку.. Пенсія інваліда війни II групи з усіма надбавками на сьогодні складає 4 200 грн... Знайти 98 000 грн на лікування воїна для сім”ї Луциків нереально", - йдеться у дописі.
Попова також зазначає, що стосвно коштів для лікування Луцька вже направили десятки звернень, зокрема й до Волинської облради, облдержадміністрації та Ковельської міської ради.
"Як результат: Обласне управління охорони здоров”я, яке має виділяти ліки інвалідам війни за рецептами, за місцем проживання за 5 місяців надало безоплатно ліків аж на 1 500 грн. ( а Андрій проплатив за цей час за ліки більше 80 000 грн). Від Ковельської міської ради депутати з особистого фонду надали 8000 грн.. А від Облради та від ОДА – чекаємо і досі відповідей.. Одні балачки і обіцянки.. Реалії на сьогодні – ТАКІ ЯК АНДРІЙ ГЕРОЇ ВІЙНИ РЕАЛЬНО КИНУТІ ДЕРЖАВОЮ.... НА НОВІТНІЙ МЕДИЧНИЙ МЕТОД, ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛЬНО ДАТИ АНДРІЮ БІЛЬШ ЯКІСНЕ ЖИТТЯ ДЕРЖАВА КОШТІВ НЕ ВИДІЛЯЄ....
І МИ ЗНОВУ ЗБИРАЄМО ГРОШІ", - пише Попова.
Аби допомогти воїну, кошти треба перераховуват на картку дружини.
Картка допомоги Луцику в Приватбанку
Луцик Наталія Миколаївна 5168 7573 5622 2440
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Замок, Стир і яскрава синичка: луцька зима через об'єктив. ФОТО
Сьогодні, 20:34
Волинський «кіборг» потребує допомоги
Сьогодні, 19:21
У Ковелі знову сперечаються через скандальний МАФ
Сьогодні, 18:04