Волинський «кіборг» потребує допомоги

Андрій Луцик, який після поввернення з фронту тривалий час бореться за своє здоров'я, потребує допомоги.



Про це на Наталія Попова.



Луцик був добровольцем, обороняв Донецький аеропот. Чоловік отримав тяжкі обмороження кінцівок та загальне обмороження, яке дало важкі наслідки. Луцик отримав інвалідність 2 групи та вже переніс 11 операцій.



"АНДРІЙ ЛУЦИК МАЄ ЗАКРИТИ САМОСТІЙНО РАХУНОК ЗА СВОЄ ЛІКУВАННЯ НА 98 000 гнр. !!!!

МИ МУСИМО ДОПОМОГТИ….

Воював він за нас..." - пише Попова.



Лікарі після численнних консиліумів порадили 2кіборгу" спробувати сучасний мктод клітинної терапії - введенння культивованх мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку. Мета методу - досягти ремісії з приводу синдрому Рейно, покращити рух пальців, вилікувати трофічні виразки.



"Простими словами в Андрія вже виконали забір кісткового мозку та крові. Потім цей кістковий мозок та кров передали в клініку «VIRTUS” , де з цього матеріалу вирощують стовбурові клітини.. З крові приготували спеціальний препарат (АМК – автомезоконцентрат тромбоцитів).. А з кісткового мозку VIRTUS вирощує 100 млн. мезенхімальних клітин.. Далі виготовлені препарати та вирощені в лабараторії VIRTUS клітини вводяться протягом 2 місяців за певнею схемою", - повідомляє волонтерка.

Однак нині Луцик вже боргує клніці 98 тисяч гривень за підготовку препаратів крові та вирощування стовбурових клітин за собівартістю. Окрім того, паралельно чоловік проходить й інше лікування.



"Нагадаємо, що Андрій виховує двох синів-школярів Богдана і Максима.. Дружина Наталя працює в дитячому садочку.. Пенсія інваліда війни II групи з усіма надбавками на сьогодні складає 4 200 грн... Знайти 98 000 грн на лікування воїна для сім”ї Луциків нереально", - йдеться у дописі.



Попова також зазначає, що стосвно коштів для лікування Луцька вже направили десятки звернень, зокрема й до Волинської облради, облдержадміністрації та Ковельської міської ради.



"Як результат: Обласне управління охорони здоров”я, яке має виділяти ліки інвалідам війни за рецептами, за місцем проживання за 5 місяців надало безоплатно ліків аж на 1 500 грн. ( а Андрій проплатив за цей час за ліки більше 80 000 грн). Від Ковельської міської ради депутати з особистого фонду надали 8000 грн.. А від Облради та від ОДА – чекаємо і досі відповідей.. Одні балачки і обіцянки.. Реалії на сьогодні – ТАКІ ЯК АНДРІЙ ГЕРОЇ ВІЙНИ РЕАЛЬНО КИНУТІ ДЕРЖАВОЮ.... НА НОВІТНІЙ МЕДИЧНИЙ МЕТОД, ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛЬНО ДАТИ АНДРІЮ БІЛЬШ ЯКІСНЕ ЖИТТЯ ДЕРЖАВА КОШТІВ НЕ ВИДІЛЯЄ....

І МИ ЗНОВУ ЗБИРАЄМО ГРОШІ", - пише Попова.



Аби допомогти воїну, кошти треба перераховуват на картку дружини.

Картка допомоги Луцику в Приватбанку

Луцик Наталія Миколаївна 5168 7573 5622 2440

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський "кіборг", який після поввернення з фронту тривалий час бореться за своє здоров'я, потребує допомоги.Про це на своїй сторінці у мережi Facebook повідомила волонтеркаЛуцик був добровольцем, обороняв Донецький аеропот. Чоловік отримав тяжкі обмороження кінцівок та загальне обмороження, яке дало важкі наслідки. Луцик отримав інвалідність 2 групи та вже переніс 11 операцій."АНДРІЙ ЛУЦИК МАЄ ЗАКРИТИ САМОСТІЙНО РАХУНОК ЗА СВОЄ ЛІКУВАННЯ НА 98 000 гнр. !!!!МИ МУСИМО ДОПОМОГТИ….Воював він за нас..." - пише Попова.Лікарі після численнних консиліумів порадили 2кіборгу" спробувати сучасний мктод клітинної терапії - введенння культивованх мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку. Мета методу - досягти ремісії з приводу синдрому Рейно, покращити рух пальців, вилікувати трофічні виразки."Простими словами в Андрія вже виконали забір кісткового мозку та крові. Потім цей кістковий мозок та кров передали в клініку «VIRTUS” , де з цього матеріалу вирощують стовбурові клітини.. З крові приготували спеціальний препарат (АМК – автомезоконцентрат тромбоцитів).. А з кісткового мозку VIRTUS вирощує 100 млн. мезенхімальних клітин.. Далі виготовлені препарати та вирощені в лабараторії VIRTUS клітини вводяться протягом 2 місяців за певнею схемою", - повідомляє волонтерка.Однак нині Луцик вже боргує клніці 98 тисяч гривень за підготовку препаратів крові та вирощування стовбурових клітин за собівартістю. Окрім того, паралельно чоловік проходить й інше лікування."Нагадаємо, що Андрій виховує двох синів-школярів Богдана і Максима.. Дружина Наталя працює в дитячому садочку.. Пенсія інваліда війни II групи з усіма надбавками на сьогодні складає 4 200 грн... Знайти 98 000 грн на лікування воїна для сім”ї Луциків нереально", - йдеться у дописі.Попова також зазначає, що стосвно коштів для лікування Луцька вже направили десятки звернень, зокрема й до Волинської облради, облдержадміністрації та Ковельської міської ради."Як результат: Обласне управління охорони здоров”я, яке має виділяти ліки інвалідам війни за рецептами, за місцем проживання за 5 місяців надало безоплатно ліків аж на 1 500 грн. ( а Андрій проплатив за цей час за ліки більше 80 000 грн). Від Ковельської міської ради депутати з особистого фонду надали 8000 грн.. А від Облради та від ОДА – чекаємо і досі відповідей.. Одні балачки і обіцянки.. Реалії на сьогодні – ТАКІ ЯК АНДРІЙ ГЕРОЇ ВІЙНИ РЕАЛЬНО КИНУТІ ДЕРЖАВОЮ.... НА НОВІТНІЙ МЕДИЧНИЙ МЕТОД, ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛЬНО ДАТИ АНДРІЮ БІЛЬШ ЯКІСНЕ ЖИТТЯ ДЕРЖАВА КОШТІВ НЕ ВИДІЛЯЄ....І МИ ЗНОВУ ЗБИРАЄМО ГРОШІ", - пише Попова.Аби допомогти воїну, кошти треба перераховуват на картку дружини.

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