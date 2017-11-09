вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський «кіборг» потребує допомоги

Волинський «кіборг» потребує допомоги
Волинський "кіборг" Андрій Луцик, який після поввернення з фронту тривалий час бореться за своє здоров'я, потребує допомоги.

Про це на своїй сторінці у мережi Facebook повідомила волонтерка Наталія Попова.

Луцик був добровольцем, обороняв Донецький аеропот. Чоловік отримав тяжкі обмороження кінцівок та загальне обмороження, яке дало важкі наслідки. Луцик отримав інвалідність 2 групи та вже переніс 11 операцій.

"АНДРІЙ ЛУЦИК МАЄ ЗАКРИТИ САМОСТІЙНО РАХУНОК ЗА СВОЄ ЛІКУВАННЯ НА 98 000 гнр. !!!!
МИ МУСИМО ДОПОМОГТИ….
Воював він за нас..." - пише Попова.

Лікарі після численнних консиліумів порадили 2кіборгу" спробувати сучасний мктод клітинної терапії - введенння культивованх мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку. Мета методу - досягти ремісії з приводу синдрому Рейно, покращити рух пальців, вилікувати трофічні виразки.

"Простими словами в Андрія вже виконали забір кісткового мозку та крові. Потім цей кістковий мозок та кров передали в клініку «VIRTUS” , де з цього матеріалу вирощують стовбурові клітини.. З крові приготували спеціальний препарат (АМК – автомезоконцентрат тромбоцитів).. А з кісткового мозку VIRTUS вирощує 100 млн. мезенхімальних клітин.. Далі виготовлені препарати та вирощені в лабараторії VIRTUS клітини вводяться протягом 2 місяців за певнею схемою", - повідомляє волонтерка.
Однак нині Луцик вже боргує клніці 98 тисяч гривень за підготовку препаратів крові та вирощування стовбурових клітин за собівартістю. Окрім того, паралельно чоловік проходить й інше лікування.

"Нагадаємо, що Андрій виховує двох синів-школярів Богдана і Максима.. Дружина Наталя працює в дитячому садочку.. Пенсія інваліда війни II групи з усіма надбавками на сьогодні складає 4 200 грн... Знайти 98 000 грн на лікування воїна для сім”ї Луциків нереально", - йдеться у дописі.

Попова також зазначає, що стосвно коштів для лікування Луцька вже направили десятки звернень, зокрема й до Волинської облради, облдержадміністрації та Ковельської міської ради.

"Як результат: Обласне управління охорони здоров”я, яке має виділяти ліки інвалідам війни за рецептами, за місцем проживання за 5 місяців надало безоплатно ліків аж на 1 500 грн. ( а Андрій проплатив за цей час за ліки більше 80 000 грн). Від Ковельської міської ради депутати з особистого фонду надали 8000 грн.. А від Облради та від ОДА – чекаємо і досі відповідей.. Одні балачки і обіцянки.. Реалії на сьогодні – ТАКІ ЯК АНДРІЙ ГЕРОЇ ВІЙНИ РЕАЛЬНО КИНУТІ ДЕРЖАВОЮ.... НА НОВІТНІЙ МЕДИЧНИЙ МЕТОД, ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛЬНО ДАТИ АНДРІЮ БІЛЬШ ЯКІСНЕ ЖИТТЯ ДЕРЖАВА КОШТІВ НЕ ВИДІЛЯЄ....
І МИ ЗНОВУ ЗБИРАЄМО ГРОШІ", - пише Попова.

Аби допомогти воїну, кошти треба перераховуват на картку дружини.
Картка допомоги Луцику в Приватбанку
Луцик Наталія Миколаївна 5168 7573 5622 2440

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Луцик, кіборг, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Замок, Стир і яскрава синичка: луцька зима через об'єктив. ФОТО
Сьогодні, 20:34
Волинський «кіборг» потребує допомоги
Сьогодні, 19:21
Луцькі ЖК «Юпітер» та «Супернова» обладнають німецькими радіаторами
Сьогодні, 19:01
Аварія в Луцьку: Toyota зіткнулася з Volkswagen, а тоді влетіла в стовп
Сьогодні, 18:51
У Ковелі знову сперечаються через скандальний МАФ
Сьогодні, 18:04
Схожі новини
Волинський «кіборг» переніс уже одинадцяту операцію Волинський «кіборг» переніс уже одинадцяту операцію
09 листопад, 2017, 11:25
Волинський «кіборг» переніс уже восьму операцію Волинський «кіборг» переніс уже восьму операцію
29 березень, 2017, 20:20
У Львові прооперували волинського атовця У Львові прооперували волинського атовця
16 березень, 08:00
На Волині роблять унікальні операції, долаючи рак. ВІДЕО На Волині роблять унікальні операції, долаючи рак. ВІДЕО
01 березень, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«З Луцьком завжди спекотно»: «Тінь Сонця» відіграли драйвовий концерт
Сьогодні, 12:12
 2
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Водій «підрізав» луцького активіста, який «здав» його поліції
16 березень, 22:46
 1
Прокурор Волині отримав півмільйона зарплати
16 березень, 18:18
 1
Підняття тарифів на розміщення зовнішньої реклами: наповнення міської казни чи вбивство рекламного бізнесу? НАЖИВО
16 березень, 17:25
 1
Медіа
відео
1/8